Tornis un muzeji no 8. jūnija atvērti individuāliem apmeklējumiem

Līdz ar ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu atvieglošanu, apmeklētājiem durvis no 8. jūnija ver Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, kā arī apmeklētāji tiek gaidīti Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, bet jau no 4. jūnija atvērta Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija. Apmeklētājiem svarīgi atcerēties, ka spēkā joprojām ir stingri pulcēšanās un drošības noteikumi, kas obligāti jāievēro ikvienam, rūpējoties gan par savu, gan citu veselību, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



No 8. jūnija Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja durvis ir atvērtas individuāliem apmeklējumiem un muzejs būs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 11 līdz 18. Vienai personai muzeja telpās jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās teritorijas platības un Jelgavas muzeja ēkā vienlaicīgi var atrasties 25 apmeklētāji. Tāpat jāievēro divu metru distance no citām personām, izņemot vienas mājsaimniecības locekļiem, kā arī jālieto mutes un deguna aizsegu, atgādina muzejā. Atvērts individuālam apmeklējumam būs arī Ā.Alunāna memoriālais muzejs, kas strādās no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17.

Tāpat no otrdienas apmeklētājiem atvērts arī Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina informē, ka tornī apmeklētājiem būs pieejamas visas ekspozīcijas, kā arī 9. stāva skatu laukums un izstāžu zāle. Torņa ekspozīcijas būs pieejamas apmeklētājiem no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 18, Tūrisma informācijas centrs, kā arī skatu laukums un izstāžu zāle būs atvērti no pulksten 10 līdz 20, savukārt tornī esošais restorāns vēl būs slēgts. Arī apmeklējot torni, jāņem vērā pulcēšanās un savstarpējās distances prasības.

Jelgavā savas durvis atkal vērusi arī Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcija. Kā informē ekspozīcijas kuratore Ilze Freiberga, muzejs Jelgavā apmeklētājiem pieejams pilnā apmērā, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Muzejā apskatāma gan iekštelpu izstāde, gan āra eksponāti. Ekspozīcija atvērta trešdienās, piektdienās un sestdienās no pulksten 10 līdz 17 un ceturtdienās no pulksten 11 līdz 19.

Foto: no arhīva