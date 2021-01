Trešdaļa vakar atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, bet pieaugums novērots arī Daugavpilī, Rēzeknē un Jelgavas apkārtnē

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 693 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 34% ir reģistrēti Rīgā, kā arī audzis saslimušo skaits Daugavpilī, Rēzeknē un Jelgavas apkārtnē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 236 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3404 cilvēki.

Daugavpilī aizvadītajā dienā reģistrēti 53 jauni saslimušie un 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 848 iedzīvotāji.

Rēzeknē atklāti 29 saslimušie un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits ir 296 iedzīvotājs. Jelgavas novadā reģistrēti 26, bet Jelgavā 25 jauni inficētie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz attiecīgi 302 un 405 iedzīvotājiem.

Ķekavas novadā reģistrēti 18 saslimušie, Liepājā - 16, Jūrmalā - 15, Mārupes novadā - 13, bet Ogres un Olaines novadā katrā desmit jauni inficētie. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3404, Daugavpilī - 848, Jelgavā - 405, Jelgavas novadā - 302, Liepājā - 301, Rēzeknē - 296, Jēkabpilī - 223, kā arī Daugavpils novadā - 222 iedzīvotāji.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 584,3 gadījumi.

38 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 20 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Apes, Preiļu, Aknīstes, Ropažu, Skrīveru, Līvānu, Ciblas, Engures, Jelgavas, Daugavpils, Kārsavas un Viesītes novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 133 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 118 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 106 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 693 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 61 924, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1126, kas ir 1,81% no visiem inficētajiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 552 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 5,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pagājušajā diennaktī reģistrētais pozitīvo testu īpatsvars ir bijis zemākais kopš novembra beigām. Iepriekš zemāks šis rādītājs bijis 30.novembrī, kad 4,7% diennaktī veikto testu uzrādīja pozitīvu rezultātu.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 11 147 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 584 gadījumi.

Foto: no arhīva