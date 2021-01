Trešdien Jelgavā izvedīs sniegu no Satiksmes, Pērnavas un Pasta ielas

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka jau no pulksten 5 trešdienas rītā ietvju attīrīšanā no sniega un to kaisīšanā ir iesaistīti septiņi mazie traktori, kā arī sētnieki.

Naktī ziemas dienests turpināja grantēto ielu un ielu, kurās veikta divkārtu virsmas apstrāde, tīrīšanu no sniega, bet pulksten 4 šorīt sākta 3. maršruta asfaltēto ielu tīrīšana.

Trešdien plānots sākt sniega izvešanu no ielu malām, kur tas sāk traucēt automašīnu novietošanu, piemēram, Satiksmes, Pērnavas un Pasta ielas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Pilsētsaimniecība" uzsver, ka nepārtraukta, intensīva un ilgstoša sniega un puteņa laikā sniega kārta un apledojums uz brauktuvēm un ietvēm veidojas atkārtoti, arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas. Tikai pilnīgi beidzoties snigšanai, ir iespējams nodrošināt brauktuves un ietvju attīrīšanu līdz segumam.

Par pamanītajām ielu un ietvju seguma problēmām Jelgavā iedzīvotāji aicināti ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

Foto: no arhīva