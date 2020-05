Trešdien Jelgavā sāksies pieteikšanās "Jundas" vasaras nometnei

No jūnija, ievērojot stingrus drošības pasākumus, ir atļauta bērnu nometņu rīkošana, līdz ar to bērnu un jauniešu centrs (BJC) "Junda" vasaras nometnē "Lediņi" no 15. jūnija līdz 21. augustam rīkos vasaras dienas nometni ""Lediņu" laikā". Tajā ik nedēļu varēs piedalīties 25 bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem, un vienam bērnam nometnē būs iespēja piedalīties tikai vienu nedēļu. Vecāki bērnus pieteikt nometnei varēs elektroniski no 27. maija pulksten 12, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Nometnes "Lediņi" vadītāja Juta Irbe stāsta, ka vasaras nometne notiks deviņas nedēļas – no 15. jūnija līdz 21. augustam – katru darba dienu no pulksten 9 līdz 18. Izņēmums ir jūnija nedēļa, kurā ir Līgo un Jāņi, – tad nometne nenotiks. Katru dienu dalībnieki ar organizētu transportu no "Jundas" Zemgales prospektā 7 tiks nogādāti "Lediņos" un dienas beigās – atpakaļ Jelgavā. Vasaras nometne ir paredzēta 7–11 gadus veciem bērniem.

J.Irbe norāda, ka nometne tiek organizēta, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās nometnes rīkošanas vadlīnijas un Ministru kabineta noteikumus par bērnu nometņu rīkošanu. Lai ievērotu noteiktās drošības prasības, nometnē vienā nedēļā varēs piedalīties tikai 25 bērni. "Domājot par dalībnieku drošību un distancēšanos, aktivitātes nometnē notiks četrās mazākās grupās. Taču paredzētas arī kopīgas aktivitātes visiem bērniem, piemēram, orientēšanās teritorijā, stafetes, kā arī visi bērni tiksies ēdienreizēs, jo nometnē tiks nodrošinātas pusdienas un launags. Taču visur tiks ievērotas distancēšanās prasības," stāsta nometnes vadītāja, uzsverot, ka pastiprināti tiks dezinficētas virsmas un nometnes inventārs, tāpat dezinfekcijas līdzekļi būs nodrošināti nometnes dalībniekiem.

Dalības maksa nometnē Jelgavas pilsētā deklarētajiem bērniem ir 8,50 eiro dienā, citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem – 17 eiro dienā. Lai "Lediņu" nometnē varētu piedalīties pēc iespējas vairāk bērnu, viens dalībnieks nometni drīkst apmeklēt tikai vienu nedēļu.

Pieteikšanās nometnei sāksies 27. maijā pulksten 12, un tā notiks elektroniski, izmantojot saiti ej.uz/Jundasnometne. Pieteikšanās būs aktuāla tik ilgi, kamēr būs brīvas vietas. J.Irbe norāda, ka, piesakot bērnu, elektroniskajā anketā jānorāda bērna vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecāka tālrunis, e-pasta adrese, kā arī vecāki varēs atzīmēt trīs vēlamās nometnes nedēļas. "Pēc laika zīmoga un algoritma bērni tiks sadalīti pa nedēļām. Par dalību nometnē vai atteikumu pieteicējam uz norādīto e-pastu 28. maijā tiks nosūtīta ziņa. Ja dalība tiks apstiprināta, pieteicējs elektroniski saņems arī informāciju par apmaksas veikšanu un līguma slēgšanu," skaidro nometnes vadītāja, lūdzot vecākus bērnu nepieteikt vairākas reizes pēc kārtas un no vairākām atvērtām saitēm vienlaicīgi. Dublikāti tiks dzēsti, atstājot vēlāko laika zīmogu.

