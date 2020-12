Trešdien Latvijā atklāts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits - 930, bet 11 sasirgušie miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 930 Covid-19 gadījumi, savukārt 11 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu skaits.

Trīs no mirušajām personām bijušas vecumā no 55 līdz 65 gadiem, piecas no - 65 līdz 75 gadiem, bet vēl trīs - no 75 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 235 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8670 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 10,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 19 307 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 25 personas, tādējādi uz 3.decembri, atbilstoši SPKC apkopotajai informācijai, izveseļojušies bija 1848 cilvēki. Aktīva inficēšanās ar Covid-19 Latvijā patlaban ir 17 224 cilvēkiem.

Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 92 Covid-19 pacienti, no kuriem trīs ir pārvesti no citām ārstniecības iestādēm. Kopumā stacionāros ārstējas 552 pacienti, no kuriem 503 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 49 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 51 pacients, tostarp arī trīs pārvestie. Kopumā līdz šim stacionārus pametuši 4185 Covid-19 pacienti.

