Trešdien Latvijā atklāts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits diennaktī - 898

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 898 Covid-19 gadījumi, bet četri Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Iepriekšējais vienā diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu rekords bija 642 personas, kas tika fiksēts 21.novembrī.

Aizvadītajā diennaktī divas mirušās personas bijušas vecumā no 70 līdz 75 gadiem, viena - no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl viena - no 80 līdz 85 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8024 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 11,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimusi 15 171 persona, bet 188 inficētas personas mirušas. Saskaņā ar SPKC datiem, patlaban valstī ir 12 403 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās - no 1686 personām 25.novembrī līdz 1719 personām šodien, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.

