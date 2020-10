Trešdien stacionēti 35 Covid-19 pacienti, bet kopumā slimnīcās ievietoti 197 sasirgušie

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti kopumā 35 Covid-19 pacienti, bet kopumā stacionāros atrodas 197 sasirgušie

No visiem stacionētajiem pacientiem 189 ir ar vidēju slimības gaitu, savukārt astoņi - ar smagu.

Pagājušajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 18 pacienti, savukārt kopumā līdz šim no stacionāra izrakstīti 383 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, tāpat kā otrdien, Latvijā atklāts 251 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, tomēr trešdien viens sasirgušais miris, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Mirušais pacients bijis vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim mirušas 64 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī valstī veikti kopumā 5105 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Šis ir viens no augstākajiem pozitīvo testu īpatsvariem rudens periodā. Iepriekš 25.oktobrī 4,7% veikto testu bijuši pozitīvi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās visaugstākais šis rādītājs bijis 8.martā, kad tika veikti 22 Covid-19 testi, no kuriem divi bija pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bija 9,1%.

Vadoties pēc centra datiem, līdz šim saslimšana ar Covid-19 atklāta kopumā 5395 gadījumos, savukārt pagājušajā diennaktī izveseļojušies vēl 24 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopskaitā atveseļojušies ir 1406 sasirgušie.

