Lai gan 9. janvārī Jelgavas pašvaldības būvvalde izdeva būvatļauju uzņēmumam SIA “Termināla tirgus” jaunā tirgus un tam blakus esošā stāvlaukuma būvei Zemgales prospektā 19A, trīs mēnešu laikā šajā projektā nav notikusi nekāda redzama virzība. SIA “Termināla tirgus” pārstāvis Vladimirs Šalajevs, kas ir arī SIA “Jelgavas tirgus” valdes priekšsēdētājs, no paskaidrojumiem “Ziņām” izvairās.

Tajā pašā laikā vecais Jelgavas tirgus, kura labiekārtošanā vairs netiek ieguldīti līdzekļi, izskatās arvien bēdīgāk. 12. martā “Ziņu” publikācijā “Ugunsdrošībā iegulda minimāli: cer uz jaunā tirgus drīzu celšanu” jaunais tirgus direktors Andris Vaišļa min, ka jau 2021. gada sākumā tirgum Zemgales prospektā 19A (pie dzelzceļa stacijas) vajadzētu būt gatavam, tādēļ, viņaprāt, nebija jēgas ilgtspējīgi ieguldīt ugunsdrošības ierīču uzlabošanā vecajā tirgū. Šonedēļ uz “Ziņu” lūgumu pastāstīt, kā rit jaunā tirgus projekta attīstība, A.Vaišļa neatsaucās.

Savukārt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs Jānis Grosbārdis atzīst: “Veicot regulāras pārbaudes tirgū, mēs norādām uz neatbilstībām. Tās SIA “Jelgavas tirgus” cenšas novērst, bet skaidrs, ka inženierkomunikācijas, aprīkojums, vitrīnas un telpas ir nolietotas. Šādos apstākļos ir sarežģīti nodrošināt tirgotājiem minimālo higiēnas prasību ievērošanu. Mums tas nozīmē prasīt no tirgotājiem to, ko viņi nevar izpildīt.” J.Grosbārdis piebilst, ka PVD joprojām cer, ka tuvākajā laikā Jelgavā būs jauns tirgus vai arī tiks veikta nopietna vecā tirgus rekonstrukcija, kas ļautu uzlabot higiēnas prasību nodrošināšanu. “Ceru, ka Jelgava nepaliks bez tirgus,” vēlējumu izsaka PVD Dienvidzemgales nodaļas vadītājs. Viņš brīdina, ka nākamā tirgus apsaimniekotāja SIA “Jelgavas tirgus” plānveida pārbaude visdrīzāk tiks veikta pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas.

Foto: Eduards Kapša