Trīs soļi līdz patstāvīgai dzīvei (FOTO)

Pēc nepieciešamo iekārtu iegādes un telpu iekārtošanas 4. augustā Kalnciemā, Draudzības ielā 3, klientiem durvis vērs daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Laipa”. Centrā sniegs pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem ne tikai no Kalnciema, bet no visa Jelgavas novada un Zemgales, tādējādi tiecoties sasniegt deinstitucionalizācijas (DI) projekta mērķi, lai veicinātu šo cilvēku integrēšanos sabiedrībā. Tomēr tik šauri uzlūkot sniegto pakalpojumu spektru nevajadzētu – centra darbība trīs stāvos veidota kā dažādu pasākumu kopums atšķirīgām iedzīvotāju vajadzībām. Jau pats centra nosaukums “daudzfunkcionālais” liecina, ka tas sastāv no vairākām daļām. “Laipa” nodrošinās trīs pakalpojumus – dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu. Centra potenciālie klienti ir apzināti, jau 2016. gadā iekļauti DI projekta sarakstos, un augusta sākumā viņi varēs ierasties centrā. Daļa grupu dzīvokļu iemītnieku būs no valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ziedkalne”.

Renovētā ēka, kur kādreiz bija ķieģeļu rūpnīcas kopmītnes, atrodas pašā Kalnciema centrā, un tās pirmais stāvs ir atvērts un pieejams ikvienam pagasta iedzīvotājam, jo tur ērti izvietojušies cilvēkiem būtiskākie pakalpojumi – pasts, doktorāts un zobārsts.

Dienas aprūpes centrā apgūs patstāvību



Centrā “Laipa” var iekļūt pa ieeju, pie kuras ārpusē redzams lifts. Katru apmeklētāju sagaidīs diennakts dežurants, bet uz ēkas augšējiem stāviem iespējams nokļūt ar liftu. Visur ēkā un tās ārpusē izvietotas videonovērošanas kameras. Ēkas otrajā stāvā izveidots dienas aprūpes centrs, kas savā darbībā vērsts uz pilngadīgiem, DI projektā iesaistītiem cilvēkiem gan no sociālās aprūpes iestādēm, gan dzīvojošiem ģimenēs. Te noritēs dažādas nodarbības – dzīves mācības, finanšu plānošanas, rokdarbu, keramikas, veidošanas, ēst gatavošanas un sportisko aktivitāšu. Nodarbību mērķis ir panākt, lai dienas aprūpes centra klienti ar speciālistu palīdzību pakāpeniski sagatavotos patstāvīgai dzīvei. Keramikas nodarbību telpā ir virpa un keramikas krāsns. “Keramikas nodarbību terapeitisko ārstniecisko efektu un veidošanas no māla labvēlīgo ietekmi uz sīkās motorikas attīstību ir pierādījuši vairāki pētījumi,” paskaidro centra vadītāja Gita Aizpure. Viņa piebilst, ka dažiem klientiem būs jāmācās skaitīt vai pazīt pulksteni – arī šiem mērķiem ir sagatavoti mācību materiāli.

Paralēli nodarbību telpā pie galdiem varēs strādāt divas atsevišķas grupas, katrā ne vairāk par sešiem cilvēkiem. Dienas gaitā nodarbības un aktivitātes mainīsies, lai apmeklētāju ikdiena būtu daudzpusīga un interesanta. Blakus nodarbību telpām pieejamas arī divas dušas telpas. Savukārt lielākā daļa fizisko aktivitāšu centra klientiem plānotas brīvā dabā, izmantojot Kalnciemā izveidoto infrastruktūru – āra trenažierus, pludmales volejbola laukumu, Lielupes pludmali u.c.

Galvenokārt šeit darbosies tie cilvēki, kas citkārt saskaras ar dažādiem ierobežojošiem un diskriminējošiem apstākļiem darba tirgū un sadzīvē, taču garīga rakstura traucējumi vieglā formā nav par iemeslu, lai viņi nevarētu veikt kādu viņiem piemērotu darbu.

Foto: Eva Pričiņa, Zemgales plānošanas reģions un Jelgavas novada pašvaldības arhīvs