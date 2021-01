Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu automātiski pagarina līdz marta beigām

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski tiek pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma.

Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga līdz 31. martam. Arī iepriekš piešķirtie pabalsti personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu no jauna nav jāpieprasa, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Taču personām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir beidzies 31. oktobrī, iesniegums par maznodrošinātā vai trūcīgā statusa atjaunošanu Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ir jāiesniedz no jauna. To var izdarīt vairākos veidos: klienta oriģināli parakstītu iesniegumu ievietojot Sociālo lietu pārvaldes Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 pastkastītē pie Informācijas kabineta; nosūtot pārvaldei to pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; iesniedzot caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"; klienta oriģināli parakstītu iesniegumu nosūtīt Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei pa pastu: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001.

Iesniedzot iesniegumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa atjaunošanu, nepieciešams iesniegt sekojošus ienākumus apliecinošus dokumentus:

izziņu no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

pasta vai visu bankas kontu pilnu izdruku (par ienākumiem un izdevumiem) par pēdējiem trim mēnešiem;

citus apliecinošus dokumentus un izziņas, kas nepieciešamas lēmuma pieņemšanai.

Sociālo lietu pārvalde atgādina, ka pieņemšana pie sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem iespēju robežās notiek attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. Tālrunis informācijai 63048914, 63007224.

