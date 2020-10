Turpina izsniegt jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības

Kopš jūlija, kad sākta personalizēto viedkaršu noformēšana, Jelgavā ir izsniegtas vairāk nekā 5700 jaunās Jelgavas skolēna apliecības un gandrīz 4300 Jelgavas iedzīvotāja kartes. Tie, kuri līdz šim nav saņēmuši jauno viedkarti vai arī tā nozaudēta, karti var noformēt attiecīgā pašvaldības iestādē, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem Jelgavas skolēna apliecības noformē audzēkņa izglītības iestādē. Līdz ar to skolēniem, kuri vēl nav saņēmuši karti vai to ir nozaudējuši, jāvēršas savā izglītības iestādē.

Jelgavas Izglītības pārvaldē (Svētes ielā 22) viedkartes tiek izsniegtas Jelgavas pašvaldībā deklarētiem izglītojamajiem, kuri vispārējās vai profesionālās izglītības programmu klātienes formā apgūst citas pašvaldības, valsts dibinātā vai privātā izglītības iestādē. No 12. oktobra šie skolēni iesniegumu viedkartes saņemšanai var iesniegt katru pirmdienu no pulksten 13 līdz 19 Svētes ielā 22, 303. kabinetā, apmeklējumu piesakot pa tālruni 63012487.

Savukārt Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9) Jelgavas iedzīvotāja kartes tiek izsniegtas pensionāriem, politiski represētajiem, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības pielikušiem bērniem. Karti iespējams noformēt katru darba dienu Informācijas kabinetā.

Jelgavas iedzīvotāja karti var saņemt arī jebkurš cits iedzīvotājs, un to iespējams noformēt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (Svētes ielā 33) pirmdienās no pulksten 17 līdz 19 un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 13, iepriekš sazinoties pa tālruni 63082101 un vienojoties par konkrētu apmeklējuma laiku.

Ierodoties rakstīt iesniegumu par kartes saņemšanu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, tāpat jāņem vērā, ka jaunas viedkartes izgatavošanai persona iestādē tiks nofotografēta.

Pirmreizēja kartes izgatavošana iedzīvotājiem ir bez maksas – izdevumus sedz pašvaldība. Savukārt gadījumos, ja viedkarte ir nozaudēta vai nozagta, kartes noformēšana un izsniegšana ir maksas pakalpojumus. Maksa par atkārtotas viedkartes izgatavošanu ir 6,05 eiro bez PVN.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība