Turpina palielināties slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 17 Covid-19 pacienti, stacionēto kopējam skaitam pieaugot no 154 līdz 159, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm izrakstīti desmit Covid-19 pacienti.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 137 Covid-19 pacients ar vidēji smagu slimības gaitu un 22 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 13,8% stacionēto pašlaik ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīti kopumā 14 555 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 237 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par pieciem ar šo slimību saistītiem nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs diennakts laikā ir pieaudzis no 117,7 līdz 122,1 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi augstāks kumulatīvais rādītājs bija 17.jūnijā, kad tas bija 125,8.

No pēdējo 24 stundu laikā atklātajiem gadījumiem 206 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 31 bija vakcinēts.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 41 310 Covid-19 izmeklējumi, kas ir līdz šim lielākais diennaktī veikto testu skaits. Tikmēr pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,6%.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem divi bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 142 637 cilvēkiem, bet miruši 2578 ar šo slimību sasirgušie.

Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā kopumā inficējušies 2312 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Foto: pixabay.com