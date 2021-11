Turpina samazināties nedēļā vakcinācijas pret Covid-19 procesu sākušo iedzīvotāju īpatsvars

Aizvadītajā nedēļā valstī vakcinācijas pret Covid-19 procesu sākuši kopumā aptuveni 25 000 cilvēku, kas ir mazākais pirmo poti saņēmušo personu skaits nedēļas griezumā pēdējā mēneša laikā, liecina jaunākie Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Pagājušajā nedēļā Latvijā vakcinētas kopumā vismaz 75 923 cilvēki, no kuriem apmēram 25 000 saņēma pirmo vakcīnas devu, bet apmēram 32 000 - otro devu. Vēl apmēram 12 000 personu sapotētas ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Tas nozīmē, ka pirmreizēji vakcinēto īpatsvars no kopējā nedēļā potēto skaita sasniedza apmēram 33%.

Nedēļu iepriekš, laikā no 25. līdz 31.oktbrim, pirmās devas saņēmēju īpatsvars bija 47%, nedēļā no 18. līdz 24.oktobrim - 53%, bet laikā no 11. līdz 17.oktobrim - 49%.

Aizvadītajā nedēļā otro vakcīnas devu saņēmušo cilvēku skaits bijis lielākais kopš jūnija beigām. Vienlaikus pagājušajā nedēļā ar J&J sapotēto cilvēku skaits bijis mazākais pēdējā mēneša laikā. Pagājušajā nedēļā ar šo vakcīnu sapotēti apmēram 13 000 cilvēku, bet pirms tam potēto skaits nav bijis zemāks par 20 000. Neskatoties uz to, ka J&J ir vienas devas vakcīna, tās saņēmējiem tiek ļoti rekomendēts saņemt otro poti, lai stiprinātu aizsardzību pret vīrusu.

Pagājušajā nedēļā turpināja pieaugt iedzīvotāju interese par balstvakcināciju, pēdējās septiņās dienās papildu poti saņemot vairāk nekā 7300 cilvēkiem, kas ir par apmēram 2000 vairāk nekā nedēļu pēc tam.

Ņemot vērā pieaugošo otro devu saņēmēju loku, pirmo devu saņēmēju samazināšanās aizvadītajā diennaktī būtiski nav ietekmējusi kopējo vakcinācijas epizožu skaitu, tam sasniedzot apmēram 76 000, kas gan vēl varētu pieaugt, jo dati par minēto tiek ievadīti arī ar vairāku dienu nobīdi.

Trīs nedēļas pirms tam gan kopējais vakcinēto cilvēku skaits septiņu dienu intervālā pārsniedza 80 000 cilvēku, augtāko rādītāju šajā posmā fiksējot nedēļā līdz 24.oktobrim. Tonedēļ sapotēti kopumā teju 89 000 cilvēku.

Līdz šim Latvijā potes pret Covid-19 pirmo devu saņēmuši 957 704 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 1 059 271 iedzīvotāji. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J vakcīnu. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vakcinēti 63,7% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 56,28% iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.

Foto: pixabay.com