Turpina sarukt stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 52 Covid-19 pacienti, 75 izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 553 ar Covid-19 sirgstošie, kas ir par 33 mazāk nekā aizpagājušajā diennaktī, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 478 ir ar vidēji smagu, bet 75 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi no visiem šobrīd stacionētajiem 13,5% ir smaga slimības gaita.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīts 13 081 Covid-19 pacients.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijā atklāti 396 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi un ziņots par sešu saslimušo nāvi, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju otrdien ir sarucis līdz 326,1 gadījumam, kas ir zemākais rādītājs pēdējā pusgada laikā. Zemāks šis rādītājs pēdējo reizi bija pērnā gada 26.novembrī, kad tas bija 311.

Kumulatīvā rādītāja visai strauja samazināšanās Latvijā ir vērojama aptuveni pēdējās nedēļas laikā, jo vēl 19.maijā tas bija 448,8.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 12 790 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 3,1%.

Otrdien ziņots par sešu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2348 cilvēki, kuriem bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 131 910 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāts 6221 Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Foto: no arhīva