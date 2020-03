Turpmāk informāciju par Covid-19 negatīviem rezultātiem iedzīvotāji saņems E-veselības portālā

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka turpmāk iedzīvotāji, kuri nodevuši analīzes Covid-19 infekcijas noteikšanai un to rezultāts būs negatīvs, informāciju saņems un varēs apskatīt E-veselības portālā, savukārt, pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana Slimību un profilakses centra (SPKC) speciālists, informē NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sintija Gulbe.

Šāda kārtība ieviesta, lai padarītu darbu mērķtiecīgāku un atslogotu iesaistītos cilvēkresursus, jo iepriekš jebkāda rezultāta gadījumā, ikviens saņēma individuālu zvanu.

Lai aplūkotu saņmeto paziņojumu, iedzīvotājam interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas “Pieslēgties” un “Iedzīvotājs”. Pēc tam jāautorizējas izvēloties kādu no drošas piekļuves līdzekļiem: internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Analīžu rezultātu paziņojums būs apskatāms izvēlnē „Pastkastīte”.

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties E-veselības portālam, tad, lai saņemtu informācju par rezultātu, aicinām zvanīt uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 8000 1234 (darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00).

Foto: no arhīva