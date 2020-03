Turpmāk īpašus piesardzības pasākumus ievēros pret visiem no Itālijas uz Latviju atbraukušajiem

No rītdienas Latvijā aizdomas par iespējamu inficēšanos ar "Covid-19" koronavīrusu simptomu parādīšanās gadījumā pārbaudīs visiem no Itālijas atbraukušajiem, nevis tikai ceļotājiem no Itālijas ziemeļu reģioniem, šodien žurnālistus informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Latvijā līdz šim īpaši piesardzības pasākumi tika attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas un Pjemontas apgabaliem, savukārt tagad tie tiks attiecināti uz visiem no Itālijas pārbraukušajiem. Tāpat piesardzības pasākumi tiek attiecināti uz cilvēkiem, kas uz Latviju ir atbraukuši no Ķīnas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas un Irānas.

Lēmums piesardzības pasākumus attiecināt uz visiem no Itālijas atbraukušajiem pieņemts Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē. "Sākot ar rītdienu, izmeklēti tiks visi pacienti, kuri atgriezušies no visas Itālijas teritorijas," uzsvēra SPKC eksperts.

SPKC ir noteikusi, ka jebkurai personai, kura ir atgriezusies no Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas, bijusi ciešā kontaktā ar "Covid-19" infekcijas slimnieku vai arī strādājusi vai apmeklējusi veselības aprūpes iestādi, kur tika ārstēti pacienti ar "Covid-19" infekciju, akūtu elpceļu infekciju simptomu parādīšanās gadījumā ir jāzvana 113. Attiecīgie simptomi ietver paaugstinātu temperatūru, klepu, rīkles iekaisumu vai elpas trūkumu.

VOMK sēdē arī tika nolemts, ka laboratoriskas analīzes uz "Covid-19" tiks veiktas visiem pacientiem ar smagiem akūtas respiratorās infekcijas simptomiem, kuri atrodas intensīvajā terapijā. Ja personām bijis jebkāds izbraukums no Latvijas vai tuvs kontakts ar iespējamu "Covid-19" pacientu, šīm personām tiks nodrošināts papildu monitorings, norādīja Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka Latvijā pirmdien tika apstiprināta pirmā saslimšana ar "Covid-19". Inficētā bija kāda rīdziniece, kura 29.februārī ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā.

Igaunijā piektdienas rītā tika konstatēti vēl pieci saslimušie ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19", kuri 29.februārī no Bergamo Itālijā lidojuši uz Rīgu, tādējādi kopējais saslimušo skaits Igaunijā sasniedzis desmit.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums -, ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi.

Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

