Turpmāk pašizolācija jāievēro arī pēc viesošanās Sanmarīno, Nīderlandē, Islandē, Polijā un Kiprā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) jaunākie apkopotie dati.

Pieaugot "Covid-19" saslimstībai Eiropā, turpmāk divu nedēļu pašizolācija būs jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur kopumā 17 Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, kā arī caur Monako, Andoru, Sanmarīno.

Minēto 17 ES vai EEZ valstu vidū ir Luksemburga, Rumānija, Spānija, Beļģija, Bulgārija, Malta, Zviedrija, Šveice, Čehija, Nīderlande, Portugāle, Islande, Francija, Polija, Horvātija, Austrija, Kipra.

Kopš pagājušās nedēļas datu apkopojuma šim valstu sarakstam pievienojusies Nīderlande, Islande, Polija un Kipra, kā arī Sanmarīno, kas neietilpst nedz ES, nedz EEZ.

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Austrāliju, Maroku un Kanādu. Šīs valstis ir to "drošo valstu" vidū, kuru pilsoņiem Eiropas Savienība no 1.jūlija atvēra bloka ārējās robežas.

Augstākā saslimstība ES un EEZ valstu vidū joprojām novērojama Luksemburgā, kur tā mērāma 182,6 gadījumos uz 100 000 iedzīvotājiem. Savukārt otrā augstākā saslimstība patlaban novērojama Rumānijā, kur konstatēti vidēji 85,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Arī Baltijas valstīs novērojams saslimstības pieaugums. Latvijā tie ir 3,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kamēr Lietuvā šis rādītājs sasniedzis - 7,6 gadījumus, bet Igaunijā - 7,3.

Pašizolācija nav jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais "Covid-19" gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 16. Rēķinot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, ir iespējams objektīvi salīdzināt dažādu valstu rādītājus, neskatoties uz atšķirībām iedzīvotāju kopskaitā, norāda speciālisti.

Ja pašizolācija tiek ievērota, atgriežoties no valsts, kur kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā uz 100 000 iedzīvotāju iepriekš pārsniedzis, bet vairs nepārsniedz 16, tad pašizolāciju drīkst pārtraukt.