Turpmāk vispārējās izglītības apguvei nebūs noteikts mācību beigu datumus

Ceturtdien Ministru kabinetā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinājumu nenoteikt mācību beigu datumus vispārējās izglītības apguvei, lai turpmāk nepieļautu atšķirīgu izpratni par vērtējuma izlikšanas, iegūšanas un uzlabošanas beigu datumiem mācību priekšmetos.

Kā skaidroja ministrijā, noteikumu projektā par 2021./2022.mācību gada un mācību semestru sākumu, beigu laiku un brīvdienu laikiem paredzēts, ka mācību gadā ir divi semestri, kas ir saskaņoti ar Vispārējās izglītības likuma regulējumu par mācību gada ilgumu un noslēdzas ar izglītības programmas apguvi. Semestra nobeigumā tiek izlikti semestra vērtējumi, bet izglītības programmas apguvi 1.-8.klases un 10.-11.klases izglītojamiem apliecina liecība, kas ietver skolēna snieguma vērtējumu katrā mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā. Savukārt 9. un 12.klases izglītojamiem tiek izsniegti valsts atzīti izglītības dokumenti - apliecības un atestāti.

IZM ieskatā, mācību gada ilgums klasēm ir noteikts atšķirīgs, piemēram, 1.klasei mācību gads ilgst 34 nedēļas, savukārt 12.klasei - 38 nedēļas. Ja minētajos mācību gada ilgumos ietvertu arī brīvdienas, tas radītu risku Ministru kabinetam pieņemt atšķirīgus brīvdienu ilgumus, tostarp radot risku nepilnvērtīgai izglītības programmas apguvei.

Pirmās klases izglītojamiem mācību gads saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu ir īsāks, tādējādi noteikumu projektā paredzēts, ka lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamajiem pieņem izglītības iestāde patstāvīgi, organizējot to otrajā semestrī.

Kā norādīja IZM, noteikumu projektā nav noteikti mācību beigu datumi, kas līdz šim pieļāva atšķirīgu izpratni un regulējuma piemērošanu, piemēram, attiecībā uz vērtējumu izlikšanas, iegūšanas un uzlabošanas beigu datumiem mācību priekšmetos. Vienlaikus izglītojamiem vērtējumi mācību priekšmetos un sākotnēji lēmums par 1.-8.klases, 10. un 11.klases izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē pieņemams pirms otrā semestra beigu un izglītojamo vasaras brīvdienu sākuma datuma.

Tāpat noteikumu projekts neparedz ātrāku mācību gada beigu datumus 9. un 12.klašu izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

IZM atzīmēja, ka tādējādi tiek novērsta vēsturiski izveidojusies nepamatota situācija un nodrošināts vienlīdzības princips starp visiem 9. un 12.klašu izglītojamajiem, jo, nosakot ātrāku mācību gada beigu datumu no valsts pārbaudījumiem atbrīvotajiem 9. un 12.klašu izglītojamajiem, netika ievērots Vispārējās izglītības likumā noteiktais mācību gada ilgums, un līdz ar to arī ātrāk tika izsniegti valsts atzīti izglītības dokumenti - apliecības un atestāti.

IZM ieskatā, šāds regulējums kopumā ir labvēlīgs no valsts pārbaudījumiem atbrīvotajiem izglītojamajiem, tostarp 9.klases izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem, jo vēl divas nedēļas minētajiem izglītojamajiem būs iespēja turpināt piedalīties mācību procesā un izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību līdzekļus, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus.

Noteikumu projekts piemērojams no 2021.gada 1.septembra.

Kā informēja ministrijā, skolēniem rudens brīvdienas būs no 2021.gada 18.oktobra līdz 22.oktobrim, ziemas brīvdienas - no 22.decembra līdz 2022.gada 4.janvārim, pavasara brīvdienas 1.-11. klasēm - no 2022.gada 14.marta līdz 18.martam, bet 12. klašu skolēniem - no 21.marta līdz 25.martam.

Savukārt vasaras brīvdienas 1.-8.klasēm un 10.-11.klasēm - no 2022.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Foto: no arhīva