Uz ārkārtējās situācijas laiku aizliedz visus amatieru sporta pasākumus un būtiski ierobežo kultūras vietu darbību (papildināta)

Ārkārtējās situācijas laikā Latvijā būs izliegti visi amatieru sporta pasākumi, kā arī būtiski ierobežots kultūras vietu darbs, šodien ārkārtas sēdē nolēma Ministru kabinets.

Kultūrvietās, izstāžu norises vietās, sporta, reliģiskās darbības veikšanas vietās darbu drīkstēs uzsākt ne agrāk kā pulksten 6 un tā būs jābeidz ne vēlāk kā pulksten 20, izņemot sporta centrus, kas varēs darboties līdz pulksten 22.

Minētais darba laika ierobežojums neattieksies uz starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautajām sporta sacensībām un pirms sacensībām paredzētajiem oficiālajiem treniņiem pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, kā arī uz komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensībām, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti, ja tās norisinās bez skatītājiem.

Kultūrvietās un izstāžu norises vietās iekštelpās un ārtelpās, ja tajās netiek organizēts pasākums, tāpat jānodrošina, ka attiecīgajā vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra, apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus, kā arī notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma.

Amatiermākslas kolektīviem, tajā skaitā koriem, orķestriem, tautas mūzikas ansambļiem, deju kolektīviem un citiem tautas mākslas kolektīviem, mēģinājumus drīkstēs īstenot tikai attālināti, savukārt mēģinājumu klātienē atļauts īstenot tikai individuāli vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) skaidroja, ka Kultūras ministrijas (KM) rīcības taktika ārkārtējās situācijas laikā ir skaidra - jebkuriem lielākiem ierobežojumiem kultūras nozarē jānāk ciešā sazobē ar atbalsta mehānismiem, jo nozare pēc apturēšanas pavasarī visu šo laiku ir strādājusi lielāku vai mazāku ierobežojumu apstākļos.

"Gan pēc KM krīzes vadības darba grupā pārrunātā, gan pēc konsultācijām ar dažādām nozares pārstāvniecību grupām un, saņemot aprēķinus no mūsu iestādēm, esam pārliecināti, ka rīcības modeļiem atsevišķās atbalsta pozīcijās ir jābūt atšķirīgiem no pavasara. Šajā laikā emocionālā atmosfēra paliek aizvien saspringtāka, to jūtam katrs savā ikdienā," sacīja ministrs, uzsverot, ka ir jānotur "racionālais vektors", jāpieņem jaunie apstākļi un atbildīgi jārīkojas, nezaudējot cieņu vienam pret otru, prioritāri domājot par visas sabiedrības drošību.

Izvērtējot līdzšinējo Covid-19 izplatībai noteikto ierobežojumu ietekmi uz kultūru, KM ir secinājusi, ka 2020.gada marta-septembra periodā iepretim 2019.gada martam-septembrim vērojams būtisks kultūras pakalpojumu apgrozījuma kritums, ko raksturo dati par nodokļu apgrozījumu: pievienotās vērtības nodokļa kritums kultūras pakalpojumiem ir bijis 60%, mikrouzņēmuma nodokļa kritums - 39%, iedzīvotāju ienākuma nodokļa kritums - 17%, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kritums - 8%. Pēc nozares asociāciju sniegtās informācijas, ārkārtējās situācijas laikā plānoto un atceļamo pasākumu pārdoto biļešu apjoms pārsniedz 820 000 eiro.

KM ieskatā līdz ar jauniem ierobežojumiem nozarē jānāk arī atbalsta mehānismiem. Priekšlikumi par tiem nākamajā nedēļā tiks virzīti izskatīšanai Ministru prezidenta uzdevumā izveidotajai vadības grupai uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam.

Uz ārkārtējās situācijas laiku tiks pārtraukta bērnu nometņu darbība, kā arī atcelti un aizliegti visi sporta pasākumi, izņemot starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, kā arī komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti, ja tās norisinās bez skatītājiem.

Sporta treniņus, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros, varēs organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot, ka sporta treniņa norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas, neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus, un netiek izmantotas ģērbtuves.

Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus varēs norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

Sporta treniņi iekštelpās varēs notikt individuāli vai viena sporta speciālista vadībā vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā desmit kvadrātmetrus no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības.

Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu treniņi drīkstēs notikt gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Jau ziņots, ka Covid-19 ierobežošanai no pirmdienas, 9.novembra, līdz 6.decembrim Latvijā izsludinās ārkārtējo situāciju.

Foto: no arhīva