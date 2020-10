Uz Jelgavas šosejas (A8) notiekošo būvdarbu posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu ceturtdien laika posmā no pulksten 10 līdz 11 plānots īslaicīgi - uz 15 minūtēm - apturēt satiksmi no Jelgavas Rīgas virzienā, informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļā.

Pēc tam satiksme tiks atjaunota jau pa būvdarbu laikā slēgto kreiso brauktuvi no Jelgavas Rīgas virzienā.

Būvdarbi uz Jelgavas šosejas posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu vēl turpināsies.

