Uz laiku tiks pārtrauktas autoskolu braukšanas nodarbības; CSDD turpinās sniegt visus pakalpojumus (papildināta)

Līdz ar jaunajiem valdībā pieņemtajiem papildus ierobežojumiem ar mērķi samazināt Covid-19 izplatību no 21.decembra līdz 11.janvārim tiks pārtrauktas autoskolu braukšanas nodarbības un autoskolu eksāmeni, informēja Satiksmes ministrijas (SM) pārstāve Baiba Gulbe.

Viņa norādīja, ka tas saistīts ar vispārējām pieņemtajām prasībām, ka visa veida interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve turpmāk jānodrošina attālināti.

Gulbe atzīmēja, ka risku inficēties ar Covid-19 braukšanas nodarbību laikā palielina fakts, ka nodarbības ierasti ilgst vismaz stundu, un klients un pakalpojuma sniedzējs viens otram atrodas ļoti tuvu.

Tāpat autoskolām aizliegts klātienē īstenot arī pirmās palīdzības kursus.

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) turpinās sniegt klientiem visus pakalpojumus, arī stājoties spēkā jaunajiem Covid-19 pandēmijas mazināšanai ieviestajiem ierobežojumiem, tostarp braukšanas eksāmenus.

Direkcija, sniedzot pakalpojumus, ievēro visus drošības pasākumus, tostarp klienti tiek apkalpoti pēc pieraksta, kas vēl vairāk samazina iespējamību klientiem, saņemot pakalpojumu, drūzmēties. Tāpat vairums pakalpojumu ir ātri paveicami, piemēram, automašīnas tehniskā apskate vai autovadītāja apliecības saņemšana.

CSDD informēja, ka 23.decembrī direkcija nodrošinās kvalifikācijas, reģistrācijas un tehniskās apskates pakalpojumus, 24., 25. un 26.decembrī CSDD nestrādās, bet 27.decembrī strādā tehniskā apskate, Antenas ielā 2, Rīgā, no plkst.8 līdz 16.

Savukārt 28., 29. un 30.decembrī CSDD nodrošinās kvalifikācijas, reģistrācijas un tehniskās apskates pakalpojumus, 31.decembrī un 1.janvārī CSDD nestrādās, 2.janvārī tiks nodrošināta autotransporta tehniskā apskate Daugavpilī, Siguldā, Talsos, Valmierā un Grobiņā no plkst.8.30 līdz 14, Jēkabpilī un Jelgavā - no plkst.8.30 līdz 15, kā arī Rīgā no plkst.8 līdz 16. Savukārt 3.janvārī strādā tehniskā apskate Rīgā no plkst.8 līdz 16.

Covid-19 izplatības ierobežošanai valdība ceturtdien, 17.decembrī, lēma par stingrāku ierobežojumu ieviešanu. Ierobežojumi būs spēkā trīs nedēļas - līdz 11.janvārim un tie neskars iedzīvotāju pārvietošanās brīvību. Ierobežojumi attieksies uz pulcēšanos un tirdzniecību.

Saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu no 6.novembra līdz 11.janvārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Ārkārtējās situācijas laikā noteikts pienākums nēsāt sejas maskas visās iekštelpās, tostarp sabiedriskajā transportā, izņemot mājās.

Foto: no arhīva