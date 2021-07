Uzņemšanas konkursa otrajā kārtā LLU studiju vietas ieguvuši 838 reflektanti

Šogad Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) pēc uzņemšanas konkursa otrās kārtas studiju vietas ieguvuši 838 reflektanti, informēja augstskolā.

Savukārt konkursa pirmajā kārtā studiju vietas ieguva 638 reflektanti.

LLU informēja, ka pamatstudijās visvairāk studiju vietu ieguva "Veterinārmedicīnā" - 75 reflektanti, "Lauksaimniecībā" - 62 reflektanti, "Datorvadībā un datorzinātnē" - 60 reflektanti, bet "Ekonomikā" studiju vietas ieguva 57 reflektanti.

Tāpat 46 reflektanti katrā programmā studiju vietu saņēma "Mežzinātnē" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējas attīstībā".

Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās 60 studiju vietas piešķirtas reflektantiem "Projektu vadībā", 50 studiju vietas piešķirtas programmā "Uzņēmējdarbības vadība", bet 46 reflektanti ieguva vietu "Mežzinātnē".

Jau ziņots, ka arī šogad otro gadu pēc kārtas augstskolas ir saņēmušas augstu reflektantu pieteikumu skaitu dažādās studiju programmās. Pērn augstskolas saņēma lielāko pieteikumu skaitu pēdējo piecu gadu laikā - 10 296 pieteikumus, un arī šogad reflektantu skaits ir saglabājies gandrīz tikpat augsts - augstskolas saņēmušas 10 182 pieteikumus, no kuriem 9376 jeb 92,1% ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Pēc informācijas vienotās uzņemšanas vietnē portālā "Latvija.lv", šogad ir pēdējos deviņos gados augstākais to reflektantu pieteikumu skaits, kuri apstiprināti pirmajā prioritātē. Pēdējo reizi tik augsts pieteikumu skaits bijis uz 2013./2014.mācību gadu. Savukārt viens no augstākajiem rādītājiem ir bijis uz 2011./2012.mācību gadu, kad augstskolas saņēma 11 547 studiju pieteikumus, no kuriem 11 006 jeb 95,31% tika apstiprināti.

Kā katru gadu, nemainīga pieteikumu skaita līdere ir LU. Šajā augstskolā apstiprināti jau 4840 reflektantu pieteikumi, savukārt kopumā saņemti 19 086 pieteikumi visās prioritātēs. Otrajā vietā ierindojās RTU, bet trešajā Rīgas Stradiņa universitāte. No reģioniem līdere bija Daugavpils Universitāte.

Foto: no arhīva