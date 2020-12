Uzvara tiesā pret lielveikala būvi Cukura ielā ir nepārsūdzama

Pēc vairāk nekā trīs gadus ilgas tiesvedības, kurā 18 Cukura ielas iedzīvotāji kopā ar biedrībām “Jelgavas attīstībai” un “Direct Impact” apstrīdēja Jelgavas domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu lielveikala būvei Cukura ielā 2, Latvijas Republikas Augstākā tiesa jeb Senāts nepārsūdzami nolēmis, ka šī būvatļauja ir anulējama. Tādējādi kļūst skaidrs, ka SIA “Auras centrs” piederošajā apmēram trīsarpus hektāru zemesgabalā (agrāk daļēji šī zeme piederēja pašvaldībai) netiks uzcelts lielveikals, kas bojātu Jelgavas vēsturisko ainavu, kā arī radītu traucēkli satiksmei pilsētas šaurākajā vietā (pie Lielupes un Driksas tilta).

Dome tiesas spriedumus nepārsūdzēja



No Augstākās tiesas preses sekretāres Baibas Katajas saņemtā informācija liecina, ka pagājušo piektdien, 27. novembrī, Augstākās tiesas Senāts noraidīja SIA “Auras centrs” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 21. janvāra spriedumu, kas līdz ar to ir stājies spēkā. Senāts atzīst, ka apgabaltiesas spriedums ir tiesisks un pamatots. Senāta ieskatā apgabaltiesa ir vispusīgi pamatojusi to, kāpēc būvniecības iecere neatbilst esošajai dominējošajai apbūves funkcijai attiecīgajā Jelgavas apbūves kvartālā un ir pretrunā esošo būvju apbūves parametriem. Tāpat apelācijas instances tiesa ir pareizi atzinusi, ka būvobjekta funkcionēšanai būtu nepieciešama satiksmes infrastruktūras pārkārtošana, kas ietekmētu piegulošās teritorijas.

Senāts lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas sūdzību norāda, ka apgabaltiesa ir izvērtējusi, vai lokālplānojumā ietvertie risinājumi pietiekamā detalizācijas pakāpē risina teritorijas izmantošanas, kā arī transporta infrastruktūras jautājumus, proti, vai būtu pieļaujams neizstrādāt detālplānojumu. Apgabaltiesa salīdzinājusi lokālplānojumā paredzētos satiksmes organizācijas risinājumus ar būvprojekta sastāvā ietvertajiem risinājumiem un atzinusi, ka transporta infrastruktūras kompleksi risinājumi nav sniegti pietiekamā detalizācijas pakāpē.

Jāpiebilst, ka tiesvedības gaitā Jelgavas dome pret saviem iedzīvotājiem nevērsās. Cukura ielas iedzīvotājiem un minētajām biedrībām labvēlīgos zemāko instanču tiesas spriedumus pārsūdzēja nekustamā īpašuma attīstītāju uzņēmuma “Eften Capital” izveidotais meitas uzņēmums SIA “Auras centrs”, kas bija noslēdzis līgumu ar lielveikalu ķēdes īpašniekiem uzņēmumu “Depo Diy” par Cukura ielas 2 zemesgabala un lielveikala, ko tur bija paredzēts uzbūvēt, nomu. Tolaik publiskā telpā tika skaidrots, ka Cukura ielā divi varētu tapt Baltijas valstīs lielākais, turklāt pēc oriģināla projekta veidots veikals– noliktava “Depo”. Jelgavas dome pirmās un otrās tiesas instances spriedumu nepārsūdzēja, tomēr procesa gaitā turpināja pastāvēt uz izsniegtās būvatļaujas pareizību.

