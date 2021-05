Uzvaras parkā atvērs bērnu atpūtas un rotaļu pilsētiņu

Nākamnedēļ Uzvaras parkā Jelgavā noslēgsies pēdējie darbi, lai jau 1. jūnijā atvērtu vēl vienu sakārtotu vietu ģimenēm, kur visiem kopā radoši pavadīt laiku – jauno atpūtas un rotaļu pilsētiņu ar septiņiem aktīviem un izzinošiem laukumiem bērniem vecumā no viena līdz 12 gadiem.

Atpūtas un rotaļu pilsētiņa Uzvaras parkā tapusi, Jelgavas pašvaldībai sadarbojoties ar akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži", kas Jelgavai laukuma izveidei dāvināja 500 000 eiro. Savukārt pašvaldības finansējums ir vēl 94 000 eiro. Ozolkoka namiņi vairākos stāvos, gaisa takas, sajūtu takas un dārzs, tuneļi un slīdkalniņi, vieta radošām rotaļām ar ūdeni, velotrase, "chill" zona, šķēršļu trase – tā ir tikai daļa no visa, ko bērni un jaunieši varēs baudīt jaunajā atpūtas un rotaļu pilsētiņā Uzvaras parkā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Jebkuram māksliniekam viss sākas ar ideju, un Uzvaras parka bērnu rotaļu pilsētiņa man sākās ar ideju par Latvijas dabas vērtībām – par tās unikalitāti, ko mēs varam mācīt saviem bērniem. Tas, ko mazie jelgavnieki varēs izbaudīt jau jūnijā, ir Latvijā līdz šim nebijis projekts – bērnu rotaļu pilsētiņa, kas būvēta tepat, mūsu valstī, no mūsu pašu cēlkoka – ozola. Galvenokārt no dabiskiem materiāliem, tāpēc pilsētiņā apmeklētāji neieraudzīs košās krāsas, kas bieži dominē rotaļu laukumos, – šķita nepiedodami tādu cēlkoku kā ozols krāsot, apstrādāt ar ķīmiskām vielām. Koks ir dabisks materiāls, un ozola īpašības ļauj mums pilnībā izbaudīt šo vērtību, jo tas ar laiku tikai mainīs krāsu no zeltītā uz sudraboto toni, bet nezaudēs funkcionalitāti," uzsver projekta autore no SIA "Veido vidi" Kristīne Dreija, īpaši akcentējot, ka, lai taptu rotaļu pilsētiņa, Latvijā speciāli nav nocirsts neviens ozols – galvenokārt materiāls nācis no vietām, kur koku ciršana bijusi nepieciešama. Būvdarbu veicējas SIA "Alejas projekti" projektu vadītājs Māris Gailis papildina, ka, izbūvējot rotaļu pilsētiņu, arī parkā nav nozāģēts neviens koks, bet gan iestādīti 15 jauni koki.

Parkā aktivitāšu laukumi izbūvēti zonās un atbilstoši trīs dažādām vecuma grupām, dodot katram no tiem kāda Latvijas dzīvnieka vārdu: "Eiropas ūdrs" un "Lielais susuris" – 1–3 gadus veciem bērniem, "Āpsis" un "Ziemeļu lūsis" – 2–6 gadus veciem bērniem, "Lidvāvere" – 6–12 gadus veciem bērniem. Kopumā izveidoti septiņi aktivitāšu laukumi, sadalot tos aktīvajos un izzinošajos. Aktīvajos laukumos ir bērnu vecumam atbilstošas aktivitāšu iekārtas – šķēršļu trases, gaisa takas, tuneļi, šūpoles, batuti, rāpšanās siena un citas. Savukārt izzinošajos laukumos būs iespēja iepazīt daudzveidīgos dabas materiālus, piemēram, sajūtu dārzā un sajūtu takā – čiekurus, koku mizas, zarus un pat kakao pupiņu mizas, kas tik kārdinoši smaržos… Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Daina Traidase uzsver, ka sajūtu taka ir vienīgā, kuru var baudīt arī basām kājām, visos pārējos aktivitāšu laukumos bērni aicināti darboties apavos. K.Dreija piebilst, ka aktivitāšu laukumi izveidoti katram vecuma posmam, tāpēc vecākiem nevajadzētu mudināt un bērniem palīdzēt iekļūt rotaļu iekārtās, kurām viņi pašu spēkiem nespēj piekļūt. "To, vai konkrētā iekārta ir atbilstoša tieši jūsu bērnam, vislabāk parādīs pats bērns. Katrai šķēršļu trasei vai gaisa takai un tunelim ir vecumposmam atbilstošs augstums, kas ērti tam ļauj piekļūt noteikta vecuma bērniem," tā K.Dreija.

M.Gailis papildina, ka atbilstoši visām drošības prasībām katra no pilsētiņas iekārtām ir paredzēta tam, lai nepieciešamības gadījumā tajā varētu uzkāpt arī pieaugušais.

Darbus objektā konkursa kārtībā veic uzņēmums "Alejas projekti", projekta autors – SIA "Veido vidi", bet koka rotaļu konstrukcijas izgatavoja uzņēmums "Labie koki konstruē", būvuzraudzību veic SIA "Būves birojs". Paralēli tam pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" parkā īsteno atsevišķu projektu, izbūvējot apgaismojumu un ierīkojot videonovērošanu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība