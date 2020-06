Vāc parakstus par personu ar invaliditāti atbrīvošanu no valsts nodevas par prasības celšanu administratīvajās un civillietās

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par personu ar invaliditāti atbrīvošanu no valsts nodevas par prasības celšanu administratīvajās lietās un civillietās.

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Vera Semjonova, paužot vēlmi Administratīvā procesa likumā un Civilprocesa likumā tiktu noteikts, ka personas ar invaliditāti ir atbrīvotas no valsts nodevas par prasības celšanu administratīvajās lietās un civillietās.

Pašlaik par prasību administratīvajās un civillietās iespēja tikt atbrīvotiem no valsts nodevas ir trūcīgajiem un maznodrošinātajiem. Ņemot vērā personu ar invaliditāti sociālo mazaisargātību un palielināto iespēju, ka to tiesību aizsardzībai šādām personām var nākties biežāk vērsties tiesā, šīs personas ir jāatbrīvo no attiecīgās valsts nodevas.

Tāpēc Civilprocesa likumā un Administratīvā procesa likumā Semjonovas ieskatā būtu jānosaka, ka personas ar invaliditāti ir atbrīvojamas no valsts nodevas par prasības pieteikuma iesniegšanu. Atbrīvojums no valsts nodevas būtu jāattiecina arī uz apelācijas un kasācijas tiesvedību.

Idejas autores ieskatā šādu pārmaiņu rezultātā personām ar invaliditāti kā sociāli mazaizsargātai sabiedrības daļai tiesas kļūtu pieejamākas un sabiedrībā stiprinātos tiesiskuma apziņa.

