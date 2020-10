Vai Brankas dzirdēs Jelgavā?

Ap divdesmit Branku apkaimes iedzīvotāju bija atnākuši uz kārtējo pašvaldības rīkoto sapulci, kas šoreiz notika labdarības biedrības “Tuvu” stikla zālē, ko pazīst kā Branku brančotavu. Šī sapulce bija īpaša ar to, ka pirmo reizi tajā piedalījās ne tikai Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvji, bet arī viņu kolēģi no blakus esošā Jelgavas novada. Kaimiņu klātbūtne bija saistīta ar to, ka saskaņā ar Saeimas apstiprināto administratīvi teritoriālo reformu pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kas plānotas 2021. gada jūnijā, Ozolnieku un Jelgavas novadi tiks apvienoti vienā pašvaldībā, kas pēc teritorijas ieņem līdz 2009. gadam Jelgavas rajona robežas. Saeimas lēmums gan ir apstrīdēts Satversmes tiesā.

Izmanto pandēmijas laika iespējas



Sapulces sākumā gan Ozolnieku, gan Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji klāstīja, kas ir sasniegts un kā sokas viņu pašvaldībā. Ozolnieku domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš skaidroja, kā tiek izmantota pandēmijas laika iespēja ņemt aizdevumu un pabeigt gājēju un velosipēdistu celiņu no Brankām uz Ozolniekiem (šī būve ir sākusies oktobrī). Pie pašvaldības labajiem darbiem tika minēta arī apgaismojuma ierīkošana vairākās ielās, sociālās aprūpes centra “Zemgale” siltināšanas un ventilācijas sistēmas uzlabošana, kā arī jaunas ģimenes ārstes ieinteresēšana atvērt praksi Brankās. Savukārt Jelgavas novada pārstāvji, kuru vidū bija domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un izpilddirektore Līga Lonerte, klāstīja par pašvaldības daudzkārtējo dalību ES līdzfinansētos projektos, par atbalstu nevalstiskajām organizācijām, par to, kā veiksmīgi divos gados izdevies izpārdot ap tūkstoti pašvaldībai piederošu dzīvokļu, kā arī par stipendijām, ko deviņu gadu laikā saņēmuši 26 no Jelgavas novada nākuši studenti, kas apgūst savai pašvaldībai svarīgas profesijas.

Visu rakstu lasiet 15.oktobra “Zemgales Ziņās”

Foto: Ozolnieku novada pašvaldība