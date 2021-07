Vairākos gadatirgos šodien būs iespēja vakcinēties pret Covid-19

Gadatirgos un pilsētas svētkos Smiltenē, Krāslavā, Aucē, Rundālē, Cēsīs un Kuldīgā šodien bez iepriekšēja pieraksta būs iespēja vakcinēties pret Covid-19, informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

Šodien no pulksten 8 līdz pulksten 14 iespēja vakcinēties būs Smiltenes pilsētas svētkos Atmodas ielā, kā arī Krāslavas vasaras gadatirgū Krāslavas pils pagalmā. No pulksten 10 līdz plkst.17 šāda iespēja būs arī Aucē Jelgavas ielā, kur pieejami būs visi vakcīnu veidi, un Rundāles stādu tirgū Rundāles pilī. Savukārt no pulksten 11 līdz pulksten 18 poti varēs saņemt Cēsīs, Līvu laukumā, bet no pulksten 11 līdz pulksten 19 - Kuldīgas Amatnieku tirgū liepziedu laikā Baznīcas ielā.

Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšēja pieraksta, tās organizēšanā iesaistās gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņotie spēki.

Gadatirgos un pasākumos iedzīvotāji pamatā tiks vakcinēti ar "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu. Ar katru iedzīvotāju, kas saņems vakcīnu, atsevišķi sazināsies un vienosies par viņam tuvāko un ērtāko balstvakcīnas saņemšanas vietu un laiku.

Nedēļas nogalē darbosies arī liela mēroga vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti tirdzniecības centros.

Plašāka informācija par vakcīnām, to izcelsmi, iedarbību, drošumu, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Foto: rundale.net