Vakar Latvijā sasniegts Covid-19 upuru rekords - miruši 64 sasirgušie

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 2919 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 64 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Šis ir līdz šim lielākais diennaktī reģistrēto Covid-19 pacientu nāves gadījumu skaits. Iepriekšējā Covid-19 viļņa laikā pērnā gada 27.decembrī no infekcijas mira 44 cilvēki. Vienlaikus divās nedēļās reģistrēto Covid-19 nāves gadījumu skaits ceturtdien sasniedzis 316, tādējādi pārsniedzot pagājušās ziemas rekordu - 304.

Dienas laikā divu nedēļu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 pieaugusi no 1737,4 līdz 1764,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, sasniedzot arvien jaunu augstāko Latvijā reģistrēto rādītāju. Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra pirmajā pusē, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 2066 saslimušie jeb 70% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 853 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, trīs - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, sešpadsmit - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīspadsmit - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divdesmit trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un seši - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No slimības mirušajiem 55 cilvēki jeb 86% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet deviņi - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 24 032 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 12,1%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 33 404, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 211 702 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3163 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

