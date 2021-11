Vakcinācijas centrs Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) Jelgavā no decembra mainīs darba laiku. Tas strādās trešdienās, ceturtdienās un sestdienās no pulksten 9 līdz 18, bet citās dienās ārstniecības personāls dosies izbraukuma vakcinācijā. Jelgavā vakcīnu pret Covid-19 iedzīvotāji var saņem arī SIA "Jelgavas poliklīnika", SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1"", SIA "Zemgales veselības centrs" un pie ģimenes ārstiem. Vakcinācija visās vietās notiek pēc iepriekšēja pieraksta, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Esam nolēmuši optimizēt vakcinācijas centra darba laiku. Pieredze rāda, ka pirmdienās un svētdienās šobrīd ir salīdzinoši maz vakcinēties gribētāju. Ja citās dienās savakcinējam no 350 līdz pat 600 cilvēkiem dienā, tad svētdienās, piemēram, maksimālais skaits ir 120 pacienti, bet ar katru nedēļu šis skaitlis sarūk. Cilvēki labprātāk izvēlas trešdienas, ceturtdienas un sestdienas. Tālab esam nolēmuši, ka decembrī pirmdienās un svētdienās pārorientēsimies uz izbraukuma vakcināciju, dodoties uz mājām pie senioriem, uz iestādēm un uzņēmumiem, lai vakcinētu kolektīvus," stāsta AS "Veselības centru apvienība", kas nodrošina vakcināciju ZOC, pārstāve poliklīnikas "Aura" direktore Anita Kamenščikova, uzsverot, ka senioru vakcinācija šobrīd valstī ir noteikta kā prioritāte, un ir daudz pieteikumu tieši izbraukuma vakcinācijai pie veciem cilvēkiem. "Pārgrupēsim spēkus uz izbraukuma vakcināciju. Šobrīd izbraukuma vakcināciju piesaka arī kolektīvi, kuri pavasarī saņēmuši abas vakcīnas un šobrīd vēlas balstvakcīnu," papildina A.Kamenščikova.

Iepriekš veiktie pieraksti uz otrās potes saņemšanu Vakcinācijas centrā ZOC, kas iekrīt svētdien vai pirmdien tiks pārcelti uz citu dienu. Vakcinācijas centrs ar katru iedzīvotāju sazināsies, lai informētu par jaunu pieraksta laiku.

Pieteikties vakcinācijai ZOC var mājaslapā www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Bet izbraukuma vakcinācijai var pieteikties, rakstot vakcinācijas koordinatorei pa e-pastu evelina.klava@vca.lv. Jāpiebilst, ka vakcinācijas centrs ZOC nestrādās svētku brīvdienās – no 24. līdz 26. decembrim un no 31. decembra līdz 2. janvārim.

Vakcināciju pret Covid-19 turpina arī citas pilsētas medicīnas iestādes. Pieteikties vakcinēšanai SIA "Jelgavas poliklīnika" var tīmekļvietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai sazinoties ar poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 63022101, vakcinēšanai SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1"" pa tālruni 63022987, vakcinēšanai Zemgales Veselības centrā – mājaslapā www.zvc.lv izmantojot e-pierakstu vai sazinoties ar reģistratūru pa tālruni 63084004. Vakcinēšanu pilsētā turpina arī ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārsti vai nu vakcinē savā praksē vai nosūta vakcinēties uz vakcinācijas kabinetu ārstniecības iestādē, ar kuru konkrētā ģimenes ārsta prakse sadarbojas.

Šobrīd iedzīvotājus aicina ne tikai saņemt pirmo vakcīnu pret Covid-19, bet vairākām grupām iedzīvotāju jau rekomendēts doties pēc balstvakcīnas. Tā rekomendēta iedzīvotājiem pēc "Moderna" vakcīnas divu devu saņemšanas vecumā virs 65 gadiem; pieaugušajiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem; veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem; personām vecumā no 50 gadiem ar hroniskām slimībām neatkarīgi no iepriekš saņemtām vakcīnām; visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem; iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, ja ir hroniskas slimības vai strādā augsta riska profesijās un/vai ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem pret Covid-19 cilvēkiem un līdz ar to ir augsts profesionālais un lokāla uzliesmojuma risks.

Balstvakcinācija pret Covid – 19 nav nepieciešama (izņemot cilvēkus ar būtiski novājinātu imūno sistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai starp abām vakcīnas devām bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests un tiem, kuriem pirms vai pēc vakcinācijas ar "Janssen" Covid-19 vakcīnu bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR tests. Izvērtējot riskus un ieguvumus, cilvēkiem, kas jaunāki par 30 gadiem bez nopietnām blakusslimībām balstvakcinācija visā populācijā nebūtu rekomendējama.

"Neraugoties uz jaunu iedzīvotāju grupu atvēršanu balstvakcinācijai pret Covid-19, procesa svarīgākā prioritāte ir senioru vecumā no 60 gadiem pirmreizējā vakcinācija, kā arī papildu devu vakcinācija imūnsupresētām personām. Svarīga ir arī pirmreizējā vakcinācija visiem iedzīvotājiem, kā arī balstvakcinācija senioriem no 65 gadiem un sociālo aprūpes centru klientiem," stāsta NVD Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Prioritāri iedzīvotāji pieteikties balstvakcinācijai aicināti portālā Manavakcina.lv vai pa tālruni 8989 vai izmantot "dzīvās rindas" iespējas vakcinācijas centros. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstiecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem, un tai obligāti iepriekš jāpiesakās.

