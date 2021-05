Vakcinācijas pret Covid-19 procesu noslēguši vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju

Vakcinācijas pret Covid-19 procesu Latvijā noslēguši 101 358 jeb 5,37% Latvijas iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Aizvadītās diennakts laikā vakcinācijas temps turpina saglabāties augsts, jo pēdējās dienās vienā dienā savakcinēto cilvēku skaits pārsniedz 15 000, proti, otrdien tika sapotēti 15 753 cilvēku, bet trešdien 17 939 personas. Vakar kopumā sapotēti 13 022 cilvēki, bet pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Tomēr tas joprojām ir mazāk nekā aizvadītajā nedēļā, kad tika uzstādīti vienas dienas vakcinācijas rekordi, jo 5.maijā tika sapotēti 16 176 cilvēki, 6.maijā - 20 931 un 7.maijā 18 649 cilvēki.

Tikmēr pirmo poti līdz šim saņēmuši 359 084 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēdza kopumā 101 358 cilvēku, kuru vidū ir arī 1927 personas, kas sapotēta ar "Johnsons&Johnson" vakcīnu, kurai ir tikai viena deva. Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Atbilstoši CSP datiem, Latvijā 2021.gada 1.janvārī provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 19,01% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu pabeiguši - 5,37%.

Kopumā valstī līdz ceturtdienai ieskaitot veiktas 460 442 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas. Pirmo poti vakar saņēma 8126 cilvēki, otro 4580 personas, bet ar "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu sapotētas 316 personas.

Ceturtdien iedzīvotāji pārsvarā saņēmuši "Pfizer/BionTech" vakcīnu. Kā pirmo devu "Pfizer/BionTech" vakcīnu saņēma 6545 cilvēki, "Moderna" pirmā deva tikusi 1572 cilvēkiem, bet ar "AstraZeneca" vakcīnu sapotētas deviņas personas. Kā otrā deva "Pfizer/BionTech" vakcīna izmantota 1594 reizes, "AstraZeneca" vakcīna izmantota 1784 reizes, "Moderna" - 1202, bet "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva izmantota 316 reizes.

No trešdien vakcinētajiem 4177 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3614 personas virs 60 gadiem, 1887 personas ar hroniskām saslimšanām, 601 - izglītības iestāžu darbinieks, 1115 personas, kas vakcinēta "pēc paša vēlēšanās", 371 - mediķis, 350 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 143 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 116 personas ar citām veselības indikācijām, 128 - operatīvo dienestu darbinieki, 189 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 147 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 33 - sociālā aprūpes centra klienti, 103 - ārstniecības iestādes darbinieki, seši speciālo iestāžu klienti, pieci ieslodzītie, astoņi ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki un trīs personas saņēmušas poti pirms ceļojuma.

Vakcināciju veikuši 443 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējuši "Veselības centrā 4" - 1405 cilvēkus, SIA "Vizuālā diagnostika" - 769, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā - 645, "Veselības centru apvienībā" - 469, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā - 295, "Dzelzceļa veselības centrā" - 227, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā - 215 un "Latgales medicīnas centrā" - 208 cilvēki.

Vakcinācijas procesu pabeigušas 20 963 ārstniecības personas, 38 279 personas vecumā virs 60 gadiem, 13 947 personas ar hroniskām slimībām, 8629 ārstniecības iestāžu darbinieki, 4911 sociālās aprūpes centra klienti, 4639 izglītības iestāžu darbinieki, 2568 sociālās aprūpes centra darbinieki, 3272 personas no citas paaugstinātās riska grupas un citi Latvijas iedzīvotāji.

Foto: no arhīva