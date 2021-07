Skolnieciņš no svētakmeņa

Vasaras tveice mūs pavada jau vairākas nedēļas. Saule sutīgi cepina. Visapkārt rosās dzīvība. Cilvēki bauda vasaru. Lai arī saslimstība ar Covid-19 (kroņvīrusu) ir mazinājusies, taču Covid-19 nekur nav zudis. Šis negantais vīruss vel joprojām apdraud mūsu sabiedrības drošību: veselību, dzīvību un labklājību. Tāpēc, mani mīļie tautieši, vakcinēsimies! Patlaban mūsu valstī ir pieejamas šādas vakcīnas: Comirnaty (youtu.be/o8MJ0quAwgk [New name, same vaccine – Comirnaty jab same as Pfizer-BioNTech's, says MOH | THE BIG STORY]), Janssen (youtu.be/zcUXWbtBQHQ [Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine: Effectiveness, Side Effects and Differences Between Vaccines]), Moderna (youtu.be/PhSeLGWS9aU[Government hopes for Moderna vaccine to be locally produced with 10 million doses on the way | 7NEWS]), Vaxzevria (youtu.be/waAMOCG1oDc [11 1 How does the Oxford AstraZeneca AZD1222 vaccine work WHO RRSS]). Visas mūsu valstī pieejamās vakcīnas ir labas, drošas un efektīvas. Raizēm nav pamata. Latvju Dievi ir svētījuši mūsu tautu. Vakcinācija ir Latvju Dievu dāvana mūsu tautai. Izmantosim šo Latvju Dievu sniegto iespēju. Vakcinēsimies! Pasargāsim sevi un savus tuvos no Covid-19!

Ar mīlestību un saticību, Skolnieciņš no svētakmeņa [Latvju Dievu dēls]

©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)

Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

Latvju Dievi mūžam viedi.

#Covid-19 #kovid-19 #koronavīruss #kroņvīruss #pandēmija #vakcinācija #drošība #ilgtspēja #pagāni #LatvjuDievuSvētība #LatvjuDievi #Pērkons #DievsPērkons #Pērkons-DebesuTēvs #Laima #DievieteLaima #LikteņaDieviete #Māra #DievieteMāra #NāvesDieviete #DzīvībasDieviete #Māra-VeļuMāte #Māra-ZemesMāte #ticība #mīlestība #saticība #Skolnieciņš #svētakmens

pirms 34 minutēm, 2021.07.28 08:37