Ceturtdien sapotējot 8143 cilvēkus, vakcinācijas pret Covid-19 temps pirms nedēļas nogales samazinājies, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.



Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits šajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts. Piemēram, trešdienas rītā NVD rīcībā bija dati par 12 058 otrdien vakcinētiem cilvēkiem, bet ceturtdienas rītā, datus aktualizējot, šis skaitlis ir palielinājies par 1180 jeb līdz 13 238.

Kā liecina NVD apkopotie jaunākie dati, šonedēļ līdz ceturtdienai ieskaitot Latvijā pret Covid-19 sapotēti 49 697 cilvēki, bet pagājušajā nedēļā līdz ceturtdienai - 22 301 cilvēks, lai gan jāņem vērā, ka aizvadītajā Līgo un Jāņu svētku nedēļā lielie vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti tirdzniecības centros strādāja tikai pāris dienas.

Tomēr salīdzinot vakcinācijas tempus ar nedēļu pirms Līgo un Jāņu svētkiem, proti, laika posmā no 14.jūnija līdz 17.jūnijam, tad tie šajā nedēļā ir zemāki par 4% jeb sapotēts par 2001 cilvēku mazāk.

Ceturtdien, saskaņā ar pašreizējiem NVD datiem, Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas 8143 personas, tostarp 2008 cilvēki tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 5056 - pie otrās, bet 1079 personas sapotētas ar "Johnson&Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Vakcināciju veikuši 257 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība" - 1009 cilvēku, "Veselības centrs 4" - 870, "Luc Medical" - 346, Jēkabpils reģionālā slimnīca - 321, "Dzelzceļa veselības centrs" - 285, Vidzemes slimnīca - 263, Latgales medicīnas centrs - 219, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca - 196, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca - 194, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 181, "Vizuālā diagnostika" - 168, Rīgas dzemdību namā - 168 un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - 156.

No trešdien vakcinētajiem 3203 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3607 - pēc paša vēlēšanās, 1500 - personas virs 60 gadiem, 672 - personas ar hroniskām slimībām, 182 - mediķi, 68 - personas no citas paaugstinātas riska grupas, 56 - izglītības iestāžu darbinieki, 32 - ieslodzītie, 21 - persona, kurai ir kontakts ar personām ar hroniskām slimībām, 17 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 12 - ārstniecības iestāžu darbinieki, 12 - operatīvo dienestu darbinieki un piecas grūtnieces.

Vakar Latvijā izpotētas 1877 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmā deva un 3307 šīs vakcīnas otrā deva, 130 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 777 šīs vakcīnas otrās devas, viena "AstraZeneca" vakcīnas pirmā deva un 972 šīs vakcīnas otrās devas, kā arī 1079 J&J vakcīnas deva, liecina NVD dati.

Tādējādi līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 601 761 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 553 500 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 155 261 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 31,88% iedzīvotāju, bet abas - 29,32%.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Foto: no arhīva