Vakcinācijas projekta birojs būs NVD struktūrvienība

Vakcinācijas projekta birojs tiks likvidēts kā Veselības ministrijas struktūrvienība un integrēts Nacionālajā veselības dienestā (NVD) kā struktūrvienība, šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Pavļuts pauda sapratni par kritiku, vienlaikus norādot, ka, viņaprāt, tā ir tikai daļēji pamatota. Viņš citastarp atzīmēja, ka šajos divos mēnešos ir novērstas daudzas problēmas un ielikti pamati, lai notiku liela mēroga vakcinācija.

"Vakcinācijas projekta birojs bija kļuvis par zibensnovedēju dažādām bažām, tāpēc esam nolēmuši uzlabot tā darbību un reorganizēt to, pievienojot Nacionālajam veselības dienestam, tādējādi tas būs tuvāk notikumiem un dienestam, kas strādā ar veselības nozari," sacīja ministrs.

Veselības ministrijas izplatītajā paziņojumā medijiem teikts, ka NVD tiks izveidota jauna struktūvienība vakcinācijas projekta koordinācijai, kuras finansiālā un cilvēkresursu kapacitāte tiks stiprināta. Tuvojoties vakcinācijas masveida fāzei, projekta koordinācijas vienībai vajadzīgi papildspēki - projektu vadītāji lielas jaudas vakcinācijas centru koordinācijai reģionos.

Līdzšinējie Vakcinācijas projekta biroja darbinieki ir atlasīti konkursa kārtībā un turpinās projekta koordināciju NVD. Viņu atalgojums tiks noteikts saskaņā ar vienoto valsts pārvaldes atalgojuma sistēmu.

Vakcinācijas projekta norisi ikdienā nodrošinās koordinācijas grupa, kurā būs iekļauti Veselības ministrijas, NVD, Slimību profilakses un kontroles centra, Zāļu valsts aģentūras un citu VM iestāžu vadošie darbinieki un eksperti. Vakcinācijas projekta regulāru pārraudzību nodrošinās Vakcinācijas projekta Rīcības komiteja, kuru vadīs veselības ministrs un kurā tiks aicināti darboties arī citu ministriju un organizāciju pārstāvji no Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas u.c.

"Līdzšinējā visaptverošas vakcinācijas pret Covid-19 projekta īstenošana ir uzrādījusi esošā pārvaldības modeļa stiprās un vājās vietas. No vienas puses, īpaša projekta koordinācijas vienība ir vajadzīga, no otras - Vakcinācijas projekta biroju gan sabiedrība, gan nozare ir uztvērusi kā kaut ko atsevišķu no nozares un ministrijas. Tā tas nedrīkst būt, vakcinācijas projekta kooordinatoriem ir jādarbojas ciešā sazobē ar nozari - tuvāk ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm, tuvāk loģistikas pakalpojumu sniedzējiem. Ir svarīgi uzlabot saziņu un visu pušu sadarbību, ļaujot vakcinācijai noritēt raitāk un straujāk," paziņojumā citēts Pavļuts.

Jau iepriekš ministrs uzsvēra, ka neredz pamatu likvidēt biroju, norādot, ka tas būtu tāpat kā aicināt likvidēt kādas iestādes sabiedrisko attiecību nodaļu. Ar šo analoģiju ministrs vērsa uzmanību uz priekšstatu, kas radies sabiedrībā, ka Vakcinācijas birojs ir kaut kas atsevišķi stāvošs, paralēli Veselības ministrijai un nevis kā tās struktūrvienība.

"Latvijas sabiedrība ir nogurusi, ir raizes un bažas, un vakcinācijas procesam ir pievērsta milzīga uzmanība. Tādā ziņā arī Veselības ministrijas darbs pie šī projekta ir visu uzmanības lokā, un vakcinācijas process, tāpat kā Covid-19 krīze, uzrāda vājās vietas valsts pārvaldē un tostarp veselības sektorā," iepriekš sacīja ministrs.

Jau ziņots, ka sakarā ar saņemto kritiku un "Manabalss.lv" aizsākto iniciatīvu par Vakcinācijas projekta biroja likvidāciju, tika apsvērti uzlabojumi biroja darbā un vakcinācijas procesā kopumā.

Iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti nepieciešamie 10 000 iedzīvotāju paraksti par Vakcinācijas projekta biroja likvidēšanu. Vairāk nekā 10 000 parakstu izdevies iegūt piecu dienu laikā, lai gan kopumā līdz šodienai ir savākti 18 053 paraksti.

Iniciatīvas autore Ilze Zeltkalne skaidro, ka lai mazinātu birokrātiju un nepārdomātu finansiālo līdzekļu izšķērdēšanu, atsevišķa Vakcinācijas biroja izveide nav nepieciešama. "Īpaši jau ņemot vērā to, kāda ir šā brīža vakcinēšanas bēdīgā situācija," pauda Zeltkalne.

Tāpēc, viņasprāt, ir nepieciešams atzīt kļūdu un likvidēt Vakcinācijas projekta biroju. Vienlaikus tas samazināšot arī "mākslīgi radīto birokrātisko aparātu, kas turklāt sevi nav attaisnojis".

"Sabiedrības labums no tā būs vēl lielākas līdzekļu izšķērdēšanas novēršana. Piemēram, ņemot vērā biroja darbinieku augstās atlīdzības, kas tiek maksātas no nodokļu maksātāju naudas. Tāpat - mazāka birokrātija," pauda iniciatīvas pārstāve, vienlaikus piebilstot, ka Veselības ministrijas funkcija ir nodrošināt sabiedrības veselības aprūpi arī šai pandēmijas situācijā, nevis "apaudzēt" valsts aparātu.

Foto: no arhīva