Vakcināciju pret Covid-19 Latvijā pabeidzis miljons iedzīvotāju

Vakcināciju pret Covid-19 Latvijā ir pabeidzis vairāk nekā miljons iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 924 000 jeb ap 49,1% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 781 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 223 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,004 miljonus jeb 53,4% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,15 miljonus cilvēku. Savukārt ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti ap 11 000 cilvēku jeb 0,6% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, senioriem un medicīnas darbiniekiem, kas strādā ciešā kontaktā ar Covid-19 pacientiem.

Pēc valdības lēmuma daudziem strādājošajiem prasīt obligāti potēties pret Covid-19, vakcinēšanās aktivitāte Latvijā turpina saglabāties augsta. Piektdien potes pret Covid-19 saņēmušas vismaz 11 564 personas, tostarp pirmo porti - 5053 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 5415 cilvēki, tostarp 2506 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Imunizācijas valsts padome gan arī pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Vēl 1092 cilvēki saņēmuši Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Visi minētie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi. Vakcināciju veikušas 418 iestādes, bet visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība".

Kopumā šīs nedēļas darbadienās vidēji dienā potes pret Covid-19 saņēma vismaz 12 300 cilvēki, kas par dažiem tūkstošiem atpaliek no augstākās vakcinēšanās aktivitātes pavasara beigās un vasaras sākumā, taču ir teju trīskārt augstāk nekā vasarā.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.

Foto: pixabay.com