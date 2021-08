Vakcinēšanos pret Covid-19 Latvijā pabeiguši 47% pilngadīgo iedzīvotāju

Vakcinēšanos pret Covid-19 Latvijā ir pabeiguši 47% pilngadīgo iedzīvotāju vecumā virs 18 gadiem, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 731 000 jeb ap 44,2% iedzīvotāju, kas vecāki par 12 gadiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 636 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 112 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 748 000 jeb 45,2% iedzīvotāju, kas vecāki par 12 gadiem. Jaunākiem bērniem potes pret Covid-19 pašlaik nav pieejamas.

Vakar potes pret Covid-19 saņēmušas 5456 personas, tostarp pirmo porti - 2736 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 2720 cilvēki, tostarp 235 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Šie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Vakcināciju vakar veikušas 177 iestāde, bet visplašāk to veikusi "Veselības centru apvienība". Vakcinācija gan ar pirmo, gan ar otro poti visbiežāk veikta ar "Pfizer" vakcīnu, kas arī kopumā ir līdz šim Latvijā visplašāk lietotā vakcīna pret Covid-19.

Šonedēļ pirmajās trīs darbadienās savakcinēti vidēji 5300 cilvēki dienā, kas aptuveni atbilst vidējiem vakcinēšanās aktivitātes rādītājiem jūlijā un augustā, taču tālu atpaliek no vakcinēšanās aktivitātes pavasarī un vasaras sākumā. Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji kritās.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā.

Foto: no arhīva