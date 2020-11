Valdība atbalsta papildu 18,17 miljonu eiro novirzīšanu kompensācijām pasažieru pārvadātājiem

Ministru kabinets (MK) otrdien atbalstīja papildu 18,175 miljonu eiro piešķiršanu Satiksmes ministrijai pasažieru pārvadātāju zaudējumu segšanai.

MK uzklausīja Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā", kā arī atbalstīja rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

Valsts kompensē sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus. Pašlaik vismaz 57% no visiem noslēgtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumiem reģionālās nozīmes pārvadājumos ir slēgti uz koncesijas nosacījumiem, līdz ar to minētajos līgumos kompensējamie zaudējumi ir atkarīgi no svārstībām ekonomikā.

Pārvadātājiem dotācijas ir paredzētas divās budžeta apakšprogrammās - "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem", kas šogad budžetā plānota 40 953 076 eiro apmērā, un "Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai", kas šogad budžetā paredzēta 20 650 442 eiro apmērā.

Satiksmes ministrijā skaidro, ka, ievērojot sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus un plānotos ieņēmumus 2020.gadā, sākotnējā prognoze par valsts budžeta līdzekļu nepietiekamību par sabiedriskā transporta pakalpojumiem bija 18,66 miljoni eiro, tomēr līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu un iedzīvotāju mobilitātes ierobežošanu kopējais kompensējamo zaudējumu apmērs pieauga. Tādējādi, pēc faktisko zaudējumu apzināšanas un sekojot pasažieru aktivitātēm sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanā, secināts, ka kopējais zaudējumu apmērs var pārsniegt Satiksmes ministrijai budžetā šim mērķim sākotnēji pieejamo finansējumu par 25,23 miljoniem eiro.

Atbilstoši MK šī gada 15.jūlija rīkojumam Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jau tika piešķirts finansējums 6 341 758 eiro apmērā, tostarp 6 325 393 eiro, lai kompensētu zaudējumus, kas radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā ārkārtējās situācijas laikā no 13.marta līdz 9.jūnijam. Vienlaikus MK šogad septembrī atbalstīja plānoto neapgūto valsts budžeta līdzekļu 3 077 517 eiro apropriācijas pārdali.

Informatīvajā ziņojumā skaidrots, ka kopējā valsts budžeta finansējuma nepietiekamība sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai varētu sasniegt 18 174 612 eiro. Tostarp reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 11 798 402 eiro, no kuriem 7 675 397 eiro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos, kā arī reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem 6 376 210 eiro, no kuriem 1 679 800 eiro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos.

Rīkojuma projektā "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" paredzēts, ka 9 355 197 eiro piešķirs, lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadājumos radušos zaudējumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, savukārt 8 819 415 eiro piešķirs, lai kompensētu zaudējumus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Jau ziņots, ka Covid-19 ierobežošanai arī no 9.novembra līdz 6.decembrim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija.

