Valdība vēl nelems par atteikšanos no autoratlīdzībām

Valdība, trešdien lemjot par nodokļu izmaiņām no 2021.gada, tomēr vēl nevērtēs iespējamo atteikšanos no autoratlīdzībām.

Kultūras ministrijas Mediju politikas konsultatīvā padome iebilst pret Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu likvidēt autoratlīdzību režīmu, jo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumi nevarot "absorbēt" šādas darbaspēka izmaksas.

Padome ir izplatījusi atklātu vēstuli politiķiem un sabiedrībai, kurā uzsvērts, ka Covid-19 ietekmē masu mediju uzņēmumiem ir negatīvi finanšu rādītāji un, ja izmaiņas stātos spēkā, palielināsies darbaspēka izmaksas.

KM Mediju politikas konsultatīvā padome kritizē, ka attiecībā uz izmaiņām autoratlīdzību saņēmēju speciālo valsts sociālās apdrošināšanas režīmā nav sniegts jebkāds izvērtējums par izmaiņu ietekmi uz valsts budžetu, kā arī uz žurnālistiem un satura veidošanā iesaistītajiem autoratlīdzību saņēmējiem un Latvijas mediju vidi kopumā.

Padomes ieskatā, likvidēšanas vietā esot jārisina jautājums par pastāvošā sociālā apdrošināšanas režīma efektīvāku piemērošanu, nevis jāievieš pilnīga autoratlīdzību saņēmēju izslēgšana no tā. Vēstulē akcentēts, ka masu mediju nozarē ir novērojama prakse, ka žurnālisti un citi satura veidošanā iesaistītie netiek nodarbināti pamatojoties uz pušu noslēgtiem darba līgumiem, bet tiek piemērotas citas formas, piemēram, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzību līgumi un citi, kas faktiski neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām tiesisko attiecību pazīmēm.

Pastāvot arī gadījumi, kuros žurnālisti atbilstoši režīma būtībai izpilda gabaldarbus. Līdz ar to esot jāpanāk darba ņēmēju nodarbināšana atbilstoši tai formai, kādu nosaka faktiskajai situācijai piemērojamie tiesību akti, izskaužot nepamatoto autoratlīdzību saņēmēju speciālo valsts sociālās apdrošināšanas režīma piemērošanu, akcentēts vēstulē.

Mediju politikas konsultatīvā padome uzskata, ka autoratlīdzību saņēmēju speciālā valsts sociālās apdrošināšanas režīma izslēgšana no normatīvajiem aktiem pati par sevi neuzlabošot žurnālistu sociālo drošību.

Mediju politikas konsultatīvās padomes mediju nozares pārstāvji vienoti izteikuši nostāju, ka šādas būtiskas tiesiskās izmaiņas nedrīkst paredzēt tik strauji, tas ir, no 2021.gada, un šādu regulējumu jāizstrādā, pieaicinot visu to nozaru pārstāvjus, kurus būtiski skartu attiecīgās izmaiņas, tostarp mediju nozari. LETA jau vēstīja, ka Finanšu ministrijas (FM) ziņojumā par piedāvātajām izmaiņām nodokļos paredzēts, ka no 2021.gada vairs nebūs speciālais režīms autoratlīdzībām. Pēc FM sniegtās informācijas 2019.gadā 39 006 personas bija reģistrētas kā autoratlīdzību saņēmēji.

Sākoties valdības sēdei, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) rosināja no šīs dienas valdības sēdes dienaskārtības neizņemt jautājumu par iecerētajām izmaiņām nodokļos, tomēr mudināja nodokļu izmaiņu kontekstā neskatīt jautājumu par atteikšanos no autoratlīdzībām.

Kultūras ministrs aicināja no valdības sēdes protokllēmuma projekta izņemt punktus, kas paredz izslēgt no normatīvajiem aktiem autoratlīdzību saņēmēju speciālo režīmu. Tā vietā bija plānots paredzēt, ka nodokļa maksātājiem, kas gūst saimnieciskās darbības ieņēmumus no zinātnes, literatūras un mākslas darbu radīšanas, kā arī par atklājumiem, izgudrojumiem un no rūpniecisko paraugu radīšanas, attiecībā uz minētajiem ieņēmumiem pastāv izvēles iespēja piemērot saimnieciskās darbības izdevumus uz attaisnojuma dokumentu pamata likumā noteiktajā kārtībā vai piemērot izdevumu normu 25% apmērā no ieņēmumiem.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) atbalstīja kultūras ministra aicinājumu, piebilstot, ka attiecībā uz autoratlīdzībām plānots piedāvāt jaunu risinājumu, par kuru plānots informēt vēlāk.

Pret priekšlikumu atteikties no autoratlīdzībām iepriekš iebilda Kultūras ministrija, kas uzskata, ka šāds solis radīs papildus šoku kultūras nozarei. Tāpat Nacionālā kultūras padome autoratlīdzību likvidēšanu no 2021.gada vērtēja kā sasteigtu lēmumu. Arī Kultūras ministrijas Mediju politikas konsultatīvās padome pauda iebildumus pret iecerēto lēmumu.

