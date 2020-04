Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes veiks visiem ar saslimšanas simptomiem; uz analīzēm sūtīs ģimenes ārsts

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, no šodienas, 22. aprīļa, ģimenes ārsts uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm varēs nosūtīt pacientus, kuriem būs saslimšanas simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, kakla sāpes, apgrūtināta elpošana). Ja parādās saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš personu pieteiks analīzēm, informē Veselības ministrijas (VM) preses sekretāre Anna Strapcāne.

Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir lēmusi paplašināt personu loku, kam veic valsts apmaksātas Covid -19 analīzes. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts varēs pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz analīzēm, ja pacientam būs saslimšanas simptomi. Ja būs saslimusi visa ģimene, ģimenes ārsts izvērtēs, kurām personām veikt Covid -19 analīzes.

Cilvēkiem, parādoties augšējo elpošanas ceļu simptomiem, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc tam pacientu nosūtīs uz analīzēm. Attiecīgi ģimenes ārsts izveidos nosūtījumu e-veselības portālā vai nosūtījumu Centrālās laboratorijas vai E. Gulbja laboratorijas mājas lapā, vai pieteiks pacientu zvanot.

Pēc nosūtījuma uz izmeklējumu saņemšanas 12 darba stundu laikā laboratorija piezvanīs pacientam un vienosies par laiku un vietu, kur analīzes nodot. Ja ģimenes ārsts izvērtēs, ka pacients pats nevar doties uz analīžu nodošanas punktu, analīzes veiks pie pacienta mājas.

Tāpat ģimenes ārsti uz Covid -19 analīzēm varēs nosūtīt visas personas, kurām ir pneimonijas klīniskās pazīmes. Savukārt, lai, pievērstu īpašu uzmanību pacientiem ar hroniskām saslimšanām (cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas slimības utml.), ģimenes ārsts varēs nosūtīt uz analīzēm arī šos pacientus, ja būs hroniskās slimības paasinājums arī bez Covid -19 slimības pazīmēm. Tāpat uz pārbaudēm bez slimības pazīmēm varēs nosūtīt pacientus, kuri saņem orgānu aizstājējterapiju, tos, kuriem ir imūndeficīts un personas, kam paredzēta operatīva ārstēšana, piemēram, pirms operācijas. Tā kā šīm personām nav augšējo elpceļu slimības simptomu, uz analīžu nodošanas punktiem cilvēks var doties arī ar sabiedrisko transportu vai citādāk, ja persona izmanto sejas masku.

Jānorāda, ka šobrīd paraugu izmeklēšanu nodrošina Centrālā laboratorija, E. Gulbja laboratorija un Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija. Tālruņa numuru 8303 šobrīd apkalpo Centrālā laboratorija, novirzot zvanus uz E. Gulbja laboratoriju atbilstoši ģimenes ārstu prakses vietai vai pacienta dzīves vietai, lai nodrošinātu ģeogrāfisko pieejamību. Ja tuvākajā laboratorijā ir ilgāks gaidīšanas laiks, pacientu var nosūtīt uz nākamo tuvāko analīžu nodošanas punktu.

Vienlaikus tāpat kā līdz šim ir vairākas grupas, piemēram, ārstniecības personas, farmaceiti un farmaceitu palīgi, operatīvo dienestu darbinieki, ziņu žurnālisti un citi, kuras uz analīzēm var sūtīt arī ar darba devēja norīkojumu, ja šīm personām ir saslimšanas simptomi. Plaša testēšana tiek organizēta arī sociālās aprūpes centros un slimnīcās hospitalizētajiem pacientiem.

Vienlaikus tāpat kā līdz šim valsts apmaksātas analīzes uz Covid -19 veic arī personām, kurām 14 dienu laikā no atgriešanās Latvijā, parādās saslimšanas simptomi un ir iespēja ar savu automašīnu doties uz analīžu nodošanas punktiem. Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai, pacientiem vieglu simptomu gadījumos jāzvana pa Centrālās laboratorijas tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no pulksten 8.00-20.00 un sestdienās no pulksten 9.00-15.00 un svētdienās laikā no 9:00 -12:00.

Foto: no arhīva