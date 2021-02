Valsts centrālajā un austrumu daļā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru salu šonedēļ

Tuvākajās trīs diennaktīs Latvijā gaidāms auksts laiks, un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) visā valsts teritorijā izsludinājis brīdinājumus, tai skaitā otrā līmeņa jeb oranžo brīdinājumu par ļoti stipru salu valsts centrālajā un austrumu daļā.

Kurzemē no trešdienas vakara līdz piektdienas rītam būs spēkā dzeltenais brīdinājums - gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz -20..-24 grādiem.

Valsts centrālajā daļā būs spēkā dzeltenais brīdinājums par gaisa temperatūras pazemināšanos līdz -20..-24 grādiem, bet no trešdienas vakara līdz ceturtdienas rītam izsludināts oranžais brīdinājums - termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz -28 grādiem.

Austrumu novados jau trešdien naktī un no rīta būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par salu līdz -21 grādam. No trešdienas vakara līdz ceturtdienas rītam izsludināts oranžais brīdinājums, Latvijas dienvidaustrumu daļā tas būs spēkā arī no ceturtdienas vakara līdz piektdienas rītam, - gaidāms aukstums līdz -25..-28 grādiem.

LVĢMC un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests norāda, ka pastāv paaugstināts veselības traucējumu risks atsevišķām iedzīvotāju grupām, piemēram, vecākiem cilvēkiem un zīdaiņiem, arī bezpajumtniekiem.

Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotājiem jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

Foto: pixabay.com