Valsts finansēs pulsa oksimetru iegādi sociālās aprūpes centriem, daļēji kompensēs aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādei iztērētos līdzekļus, tiks paplašināts slimības palīdzības pabalsta saņēmēju loks, informē labklājības ministres padomnieks komunikācijas jautājumos Jānis Zariņš.

Finanšu ministra vadības grupā, kurā spriež par atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātajiem Covid-19 pandēmijas laikā, konceptuālu atbalstu guvuši vairāki Labklājības ministrijas priekšlikumi.

Tostarp nolemts nodrošināt pulsa oksimetru iegādi sociālās aprūpes centriem, vienlaikus arī nosakot, ka pulsa oksimetri būs obligāti izmantojami sociālās aprūpes centros kā preventīvs līdzeklis savlaicīgai veselības apdraudējuma riska konstatēšanai klientiem.

Atbalstīts arī piedāvājums sociālo pakalpojumu sniedzējiem (sociālās aprūpes centriem, aprūpes mājās pakalpojumam, grupu dzīvokļiem un patversmēm) kompensēt individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādei iztērētos finanšu līdzekļus 50% apmērā. Labklājības ministre Ramona Petraviča aicina pašvaldības uz pretimnākšanu un izpratni: “Sagaidot lielāku atbildību no pašvaldībām par saviem aprūpes centriem, esam gatavi kompensēt pusi no strauji augošajām izmaksām.”

Kompensācijas mehānisms plānots līdzīgs, kā jau šobrīd tas ir noteikts Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas likumā par piemaksām ar Covid – 19 saslimušo klientu vai to kontaktpersonu aprūpē iesaistītajam personālam, proti, no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Pēc sociālo pakalpojumu sniedzēju sniegtās informācijas nepieciešamais apmērs individuālo aizsardzības līdzekļu, t.i., masku, bahilu, respiratoru, kombinezonu, priekšautu, cepuru u.c. iegādei mēnesī lēšams vairāk nekā 570 tūkstošu apmērā, un valsts kompensēs pusi. Kompensāciju periods no 2021. gada 1.janvāris – 2021. gada 31.marts, paredzot, ka šai laikā būs notikusi aprūpes centru vakcinācija, kas mazinās saslimšanas riskus un arī individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu patēriņu.

Vienlaikus atbalstu guvis Labklājības ministrijas priekšlikums paplašināt slimības palīdzības pabalsta saņēmēju loku.

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzsver, ka tiesības uz slimības palīdzības pabalsta saņemšanu paplašinātas, ņemot vērā, ka Covid-19 izplatība nav uzlabojusies, kā rezultātā nepieciešams pagarināt noteiktos ierobežojumus un noteikt attālināto mācību procesu jaunāko klašu skolēniem, kā arī joprojām daudzos gadījumos ir ierobežotas iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un dienas aprūpes centru personām ar invaliditāti:

“Slimības palīdzības pabalsta saņēmēju loks tiek paplašināts, izprotot situāciju, kādā šobrīd ir vecāki, kas uz kādu brīdi kļūst par sava bērna skolotāju, līdz ar to ir neiespējami savienot darbu mājās ar atvases apmācību.”

Ministre aicina darba devējus būt iespējami pretimnākošiem, savstarpēji vienojoties ar darbinieku, par attaisnoto prombūtni tajos gadījumos, kad darbinieks nevar strādāt attālināti vai nevar attālināti veikt darbu pienācīgā kvalitātē gadījumos, kad ir jāaprūpē, jāpieskata vai jāsniedz atbalsts mācību procesā bērniem vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērnam ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, vai darbinieks ir atbalsta persona pilngadīgai personai ar invaliditāti.

Šādos gadījumos darba devējs iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā tāda paša veida apliecinājumu kā iepriekš, ka darbinieks nevar veikt darbu attālināti.

Atgādinām, ka no šā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots.

Pabalstu piešķir vecākiem par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Šo pašu pabalstu piešķir arī personai, kura ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma un kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, taču ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Foto: no arhīva