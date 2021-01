Valsts galvotā studējošo kredīta apmērs būs 350 eiro

No šī gada valsts galvotā studējošo kredīta apmērs būs fiksēta summa - 350 eiro mēnesī, kas orientējoši būs tikpat, cik 2020.gadā, noapaļojot summu, - to paredz valdībā iepriekš pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem.

Decembrī pieņemto grozījumu mērķis bija precizēt regulējumu par kredītu procentu aprēķinu un posmu un studējošo kredītu dzēšanu, precizēt informāciju par studējošo, ko no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) saņem kredītiestāde, kā arī noteikt, ka studējošo kredīta apmērs ir fiksētā summa.

Pēc IZM paustā, līdz tam Ministru kabineta noteikumi paredzēja, ka studējošais, kurš tiek izslēgts no augstākās izglītības iestādē studējošo saraksta, maksā studiju kredītlīgumā noteiktos procentu maksājumus, sākot ar nākamo mēnesi pēc izslēgšanas.

Lai kredītiestāde varētu korekti veikt studiju kredītu procentu aprēķinu par posmu, par kuru procentus maksā valsts, un par posmu, par kuru - pats studējošais, kas ir nākamā mēneša 1. datums, noteikumos precizēts, ka nākamais mēnesis ir nākamais kalendārais mēnesis. Turpmāk studējošais sāks maksāt studiju kredītlīgumā noteiktos procentu maksājumus ar nākamo kalendāro mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulēts bez diploma).

Kopš augusta vidus ir uzsākta studiju un studējošo kredītu izsniegšana, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem ar akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" portfeļgarantiju. Ir parādījušies arī pirmie gadījumi, kad kredītņēmējs tiek eksmatrikulēts bez diploma un tam iestājas sekas - tiek sastādīts atmaksas grafiks.

Pēc IZM sniegtās informācijas, kredītiestāde ir secinājusi, ka augstskolas mēdz ievadīt datus par eksmatrikulāciju VIIS ar nokavējumu un ar atpakaļejošu datumu. Tas rada problēmu - ja kredītiestāde to uzzina ar atpakaļejošu datumu, ir manuāli jākoriģē procentu aprēķini.

IZM atklāja, ka diskutējot ar kredītiestādēm jaunā kreditēšanas modeļa izstrādes laikā, visas potenciāli ieinteresētās kredītiestādes norādīja, ka šiem aizdevumiem jābūt vienkārši, automatizēti un standartizēti administrējamiem, un šie aizdevumi veidos orientējoši 0,5% no Latvijas kredītiestāžu kopējā privātpersonām izsniegto kredītu apjoma. Tāpat puses vienojās, ka šo aizdevumu kopējais skaits un katra aizdevuma apmērs būs salīdzinoši neliels, un kredītiestādes iesaistīsies šo kredītu izsniegšanā, ja tas būs pārsvarā automatizēts un standartizēts process.

Pārrunājot jautājumu par eksmatrikulācijas datuma savlaicīgāku ievadīšanu ar augstskolām IZM VIIS darba grupā augstākās izglītības jomā, kā arī ar pirmo kredītiestādi, kas izsniedz šos kredītus, tika panākta vienošanās par sekojošu risinājumu - eksmatrikulācijas datums tiks ievadīts 10 darba dienu laikā, taču ne vēlāk kā tajā pašā kalendārajā mēnesī.

Atbilstoši iepriekš paustajam, tika pieņemti arī minētie grozījumi VIIS noteikumos. Paredzēts, ka kredītiestāde pārbaudīs aktuālo studējošo statusu - vai kāds no kredītņēmējiem nav eksmatrikulēts - katra mēneša 1. datumā. Ja kāds studējošais būs eksmatrikulēts uz to brīdi, par turpmāko laika posmu, sākot ar nākamā kalendārā mēneša 1. datumu, procentus maksās pats studējošais.

Tāpat noteikumi papildināti ar normu, kas nosaka, ka arī pēc doktora studiju programmas apguves 11 mēnešus procentus sedz valsts, jo šie studējošie nav bijuši nesekmīgi.

Foto: no arhīva