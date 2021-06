Valsts nodevas apmēru par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā iedzīvotājiem samazinās par 25%

Par 25% tiks samazināts valsts nodevas apmērs par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā iedzīvotājiem, šodien lēma valdība.

Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātie normatīvie akti, kas seko Saeimā jau pieņemtam likumam, paredz, ka jauna kārtība stāsies spēkā no 1.jūlija. Par 25% samazināsies valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu iedzīvotājiem un atsevišķos gadījumos arī juridiskām personām par 33%.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) valdības sēdē pauda viedokli, ka valsts nodevas samazinājums neietekmēs nekustamā īpašuma tirgu, bet radīs budžeta iztrūkumu. Reirs norādīja, ka valsts nodeva nav būtiskākais šķērslis, kāpēc nekustamā īpašuma tirgus Rīgā attīstās lēnāk nekā kaimiņvalstu galvaspilsētās Tallinā un Viļņā.

Reirs apgalvoja, ka pašlaik visi uzbūvētie dzīvokļi Rīgā tiek nopirkti uzreiz, kas liecinot, ka pašlaik Latvijā ir nepietiekama būvuzņēmumu kapacitāte.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) savukārt uzskata, ka regulējuma grozījumi ļaus nekustamā īpašuma tirgum strauji augt - līdz pat 20% gadā. Reirs savukārt sacīja, ka šāds pieaugums, lai arī drošvien neiestāsies, Latvijas ekonomikai būtu graujošs, jo veidotos kārtējais tā saucamais "burbulis".

TM plāno, ka zemesgrāmatu nodevu samazināšana pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju plānus iegādāties mājokļus, kā arī veicinās īpašuma tiesību ātrāku un savlaicīgāku nostiprināšanu zemesgrāmatā, tādējādi publiskos reģistros ierakstīts īpašums iegūst lielāku tiesisku aizsardzību.

Kārtība paredz, ka no 1.jūlija par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā fiziskai personai līdzšinējo 2% vietā būs jāmaksā valsts nodeva 1,5% apmērā no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu līdzšinējo 6% vietā tagad būs jāmaksā 2% no īpašuma vērtības. Piemēram, iegādājāties nekustamo īpašumu par summu 60 000 eiro, turpmāk valsts nodeva būs jāmaksā 900 eiro, nevis 1200 eiro, ka tas bija iepriekš.

Tāpat ar grozījumiem tiks precizēta noteikumos lietotā terminoloģija, nosakot, ka turpmāk samazinātā valsts nodevas likme tiks piemērotas ne tikai daudzbērnu ģimeņu vecākiem, bet arī personām, kas ieguvušas Latvijas Goda ģimenes statusu. Piemēram, daudzbērnu ģimenes pilngadīgai personai, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, bet nav sasniegusi 24 gadu vecumu.

