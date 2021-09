Valsts pilnībā apmaksās vakcināciju pret gripu plašākam cilvēku lokam (papildināta)

Pilnībā valsts apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu turpmāk varēs saņemt plašāks iedzīvotāju loks, otrdien lēma valdība.

Līdz ar valdības lēmumu Vakcinācijas noteikumos tiks mainīti pamatprincipi pretgripas vakcīnas saņemšanai. Tādējādi Ministru kabineta Vakcinācijas noteikumos izveidota jauna nodaļa "Valsts apmaksāta vakcinācija pret sezonālo gripu", kurā uzskaitītas visas personu grupas, kuras var saņemt valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu, papildus grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam, kam 100% valsts apmaksāta pretgripas vakcinācija jau tiek kompensēta.

Pilnībā valsts apmaksāta gripas vakcīna joprojām tiks veikta arī ārstniecības personām un sociālo aprūpes centru darbiniekiem un klientiem, savukārt pašreizējais 50% apmaksas kompensācijas mehānisms gripas vakcinācijai tiks aizstāts ar valsts 100% apmaksātu vakcināciju senioriem, kas ir vecāki par 65 gadiem, un personām ar hroniskām slimībām.

Tādējādi ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pretgripas vakcinācijas veikšanu, sezonālās gripas izplatības laikā no 2021.gada 15.septembra līdz 2022.gada 1.maijam veiks no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam arī bērniem vecumā no 24 mēnešiem līdz 18 gadiem ar hroniskām plaušu slimībām, ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, ar hroniskām vielmaiņas slimībām, ar hroniskām nieru slimībām, kā arī bērniem ar imūndeficītu.

Tāpat valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu tiks veikta bērniem vecumā no divu gadu vecuma, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, kā arī bērniem, kuriem ilgstoši saņem terapiju ar "ac. acetylsalicylicum".

Valdības sēdes laikā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs stāstīja, ka gripa mēdz būt īpaši bīstama pēc neaktīvām sezonām, kāda Latvijā bijusi iepriekšējā, tādēļ gripas uzliesmojuma risks šogad ir ļoti bīstams. Turklāt bīstamību vēl paaugstina arī Covid-19 faktors.

Tāpat pastāv risks, ka var izplatīties jauni gripas celmi - viens šāda veida gadījums Latvijā novērots jau vasarā. "Visdrošākais variants, lai jebkura valsts nebūtu bezspēcīga pret gripu, kas tagad nāk, ir vakcinēt riska grupas," sacīja epidemiologs, norādot, ka agrāk, kad gripas vakcīnu varēja saņemt tikai ar recepti, tās nebija sevišķi pieejamas.

Vienlaikus Perevoščikovs noraidīja finanšu ministra Jāņa Reira (JV) bažas, ka potenciāli varētu veidoties šo vakcīnu pārpalikums, jo to realizācija ir iespējama arī caur maksas pakalpojumiem, kā tas notiek katru gadu.

Atbilstoši SPKC novērtējumam 2021./2022.gada gripas sezonai būtu nepieciešamas 185 000 pretgripas vakcīnas devas.

Lai nodrošinātu valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu attiecīgajām iedzīvotāju grupām 2021./2022.gada gripas sezonā, kopējās izmaksas ir 2,147 miljoni eiro.

Vienlaikus grūtnieču un bērnu vakcinācijai 2021.gada budžeta bāzē paredzētais finansējums bija 189 847 eiro, savukārt kompensācijas sistēmas ietvaros pieejamais finansējums pretgripas vakcīnu kompensēšanai ir 386 131 eiro, tādējādi papildus nepieciešamais finansējums valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu nodrošināšanai 2021./2022.gada gripas sezonā ir 1,571 miljons eiro. Valdība atbalstīja šīs summas piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

