Vanaga: Stingrās prasības izglītībai klātienē faktiski ir slēpts lēmums pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām

Valdības otrdien noteiktās stingrās prasības izglītībai klātienē faktiski ir slēpts lēmums pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām, uzskata Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga.

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" viņa skaidroja, ka prasība katram skolēnam nodrošināt trīs kvadrātmetru lielu platību klases telpā nozīmē, ka klasē ar 30 skolēniem stundām jānotiek 90 kvadrātmetru lielā telpā, kas daudzās skolās neesot iespējams.

Arī prasība skolotājiem stundas vadīt sejas aizsargmaskās esot nesamērīga, īpaši, ņemot vērā to, ka pedagogam dienā var būt jāvada 5-6 mācību stundas. No Vanagas teiktā noprotams, ka problēmas var rasties, jo nepieciešams runāt visai intensīvi, turklāt skolēniem arī ir jāsadzird un jāizprot skolotāja teiktais, jābūt atgriezeniskajai saitei, bet sejas maskas to apgrūtinot.

Viņa arī uzsvēra, ka, saskaņā ar saņemtajiem skaidrojumiem, skolotāji stundu vadīšanas laikā nedrīkstēs lietot sejas vairogus, bet būs jālieto tieši mutes un deguna aizsegi.

"Tās ir nesamērīgas prasības. Tad vajadzēja uzreiz pateikt, ka pārejam uz attālināto darbu, nevis pieņemt šādus lēmumus, kas ir ar zināmu, atļaušos teikt, cinisma devu," valdības vakar lemto komentēja Vanaga.

Kā ziņots, valdība un Krīzes vadības padome otrdien kopsēdē vienojās, ka Covid-19 dēļ tiks noteikti stingrāki ierobežojumi izglītības un sporta jomās, tostarp noteikts, ka no 30.novembra skolās vienam audzēknim būs jānodrošina trīs kvadrātmetru liela platība, bet skolotājiem arī stundās būs jālieto sejas maskas.

Speciālisti skaidro, ka bērniem vecuma grupā no desmit līdz 12 gadiem ir novērojams straujš Covid-19 saslimstības pieaugums, kas pielīdzināms pieaugušo saslimstības tendencēm, kā arī joprojām izglītības iestādēs tiek konstatēti uzliesmojumi ar lielu iesaistīto skolēnu skaitu. Tādēļ var secināt, ka joprojām izglītības iestādēs saglabājas augsti Covid-19 izplatības riski.

Lai mazinātu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs, ir nepieciešams noteikt pienākumu nodrošināt lielāku platību uz vienu izglītojamo, lai izglītības procesa norises laikā tiktu nodrošināta iespēja ievērot distanci gan skolotājam no bērniem, gan bērniem savā starpā un tiktu novērsta telpu pārblīvētība.

Turklāt epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka visbiežāk Covid-19 izplatība skolēnu vidū notiek tādēļ, ka pedagogs bērnus ir inficējis. Tāpēc, lai mazinātu infekcijas izplatības risku no pedagoga uz bērniem, noteikts pienākums pedagogiem no 30.novembra izglītības procesa laikā lietot mutes un deguna aizsegus. Savukārt, lai novērstu Covid-19 izplatību pedagogu vidū pulcējos izglītības procesa starplaikos, tiek noteikts, ka pedagogi lieto mutes un deguna aizsegus izglītības iestādē arī ārpus mācību procesa.

Šodien tiešsaistē notiks Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes sēde, kurā tiks lemts par izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) demisijas pieprasīšanu. Pulksten 15 "Zoom" platformā notiks preses konference, kurā informēs par LIZDA Padomes sēdē pieņemto lēmumu.

Foto: no arhīva