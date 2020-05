Varētu atcelt pašizolāciju ieceļotājiem no ES valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimšana ar Covid-19 nepārsniedz 15 uz 100 000 cilvēku

Ar Baltijas veselības ministriem tiek strādāts pie kopējas vienošanās, lai pašizolācijas prasību neattiecinātu uz ieceļotājiem no Eiropas Savienības (ES) valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimšana ar Covid-19 nepārsniedz 15 uz 100 000 cilvēku, sociālajā vietnē "Twitter" norādījusi veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) uzsvēris, ka, balstoties uz Baltijas valstu veselības un ārlietu ministru sanāksmēs lemto, nākamajā Ministru kabineta sēdē tiks iesniegts priekšlikums par to personu, kuras ieceļo no ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās saslimušo skaits uz 100 000 divu nedēļu laikā nepārsniedz 15, atbrīvošanas no 14 dienu pašizolācijas.

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis ir visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Patlaban visiem ceļotājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, izņemot Baltijas valstis, 14 dienas jāievēro pašizolācija.

Kā vēstīts, Viņķele jau vakar preses konferencē skaidroja, ka Latvijā tiek strādāts pie iespējamas pieejas maiņa attiecībā uz pašizolāciju, kas tiek prasīta no valstī ieceļojošajiem.

Ministre skaidroja, ka ES līmenī pašlaik norit darbs, lai radītu saskaņotas prasības attiecībā uz ceļojumiem starp ES un valstīm, kuras tajā neietilpst.

Paralēli notiek konsultācijas starp Baltijas valstīm par ierobežojumu mīkstināšanu, lai process noritētu iespējami saskaņoti.

Arī Slimību un profilakses kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs pieļāvis, ka, iespējams, tuvākajā nākotnē pašizolācija ceļotājiem tiks pārskatīta.

Pēc viņa Latvijas Televīzijai teiktā, Eiropas epidemiologi diskutē par šo jautājumu un piekrīt Eiropas Komisijas viedoklim, ka valstīs, kur saslimstības līmenis un riski ir vienādi, būtu iespējams pārvietoties brīvāk.

Foto: no arhīva