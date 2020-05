Vasarā Jelgavā būs slēgti bērnudārzi "Kamolītis" un "Lācītis"

No nākamās nedēļas divus mēnešus remontdarbu dēļ būs slēgta Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis", kuras audzēkņiem tiks nodrošināta vieta "Pasaciņā", bet visu vasaru būs slēgts bērnudārzs "Kamolītis", kura bērnus uzņems "Kāpēcīši" un "Ķipari". Pārējie pašvaldības bērnudārzi vasarā darbu turpinās, strādājot apvienotajās grupās, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma skaidro, ka četrās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs šovasar notiks nozīmīgi remontdarbi, un divas iestādes – "Kamolītis" un "Lācītis" – no nākamās nedēļas uz remontdarbu laiku būs slēgtas. Pamatojoties uz šā brīža vecāku aptaujas datiem, "Kāpēcīšos" šovasar mācības turpinās ap 80 bērniem no "Kamolīša", bet "Ķiparos" – ap 50, savukārt ap 60 "Lācīša" bērni no nākamās nedēļas turpmākos divus mēnešus mācīsies "Pasaciņā".

"Kamolītī" šovasar tiks pārbūvēts jumts abiem bērnudārza korpusiem, plakanā vietā izbūvējot četrslīpju jumtu, kā arī tiks izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma, ierīkota zibens aizsardzības sistēma un labiekārtota teritorija. Tāpēc "Kamolītis" būs slēgts visu vasaru. "Plānots, ka būvdarbi sāksies jūnija otrajā nedēļā, un tiem jābūt pabeigtiem pēc četriem mēnešiem. Mūsu uzstādījums būvniekiem ir, lai līdz septembrim tiktu izbūvētas jumta nesošās konstrukcijas un uzlikts jumta pārsegums, tādējādi septembrī bērni varētu atgriezties atpakaļ iestādē un būvnieki turpinātu darīt tos darbus, kas netraucē drošam mācību procesam," stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris Baltais, papildinot, ka nākamvasar šajā iestādē tiks pārbūvēta pāreja, kas savieno abus iestādes korpusus.

Arī "Lācītis" no nākamās nedēļas būs slēgts. Šajā iestādē jūnijā un jūlijā tiks rekonstruēts virtuves bloks, kā arī pārbūvēta bijusī katlu māja, tās vietā izveidojot jaunas mācību telpas. ""Lācītis" iegūs jaunas mācību telpas, kā arī telpas personālam, pilnībā tiks pārveidota virtuves daļa, izbūvējot jaunas inženierkomunikācijas, ventilāciju, jo šis ēkas bloks nav piedzīvojis rekonstrukciju kopš tā izveides sešdesmitajos gados," stāsta A.Baltais.

Šobrīd remontdarbi ir sākušies arī bērnudārza "Zemenīte" virtuves blokā, taču šī iestāde vasarā netiek slēgta – bērni droši un saturīgi laiku pavada apvienotās grupās, bet ēdinātājs nodrošina ēdiena piegādi. Savukārt "Sprīdītī" uzsākti remontdarbi iestādes pagrabā, un arī šī iestāde netiek slēgta – bērni uzturas iestādes otrajā korpusā.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs