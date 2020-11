Vēl mazliet sarucis slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits

Uz izrakstīto un nomirušo Covid-19 slimnieku rēķina pēdējās diennakts laikā vēl par deviņiem cilvēkiem sarucis slimnīcas ievietoto Covid-19 pacientu skaits, tādējādi stacionāros patlaban tiek ārstēti 370 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, liecina Nacionālā veselības dienesta publiskotie dati.

Aizvadītajā diennaktī stacionēti 45 Covid-19 pacienti, kas ir par diviem vairāk nekā iepriekšējā diennaktī. Savukārt diennakts laikā no slimnīcām izrakstīti 49 Covid-19 pacienti, kas arī ir par diviem vairāk nekā iepriekšējā diennaktī.

No visiem 370 patlaban stacionētajiem Covid-19 pacientiem 354 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 16 - ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāra izrakstīti kopumā 868 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 442 jauni Covid-19 gadījumi, bet pieci pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viens mirušais pacients bijis vecumā no 30 līdz 35 gadiem, viens - no 50 līdz 55 gadiem, viens - no 70 līdz 75 gadiem, bet divi - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, liecina SPKC sniegtā informācija.

Līdz ar to Latvijā kopumā miruši jau 137 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī izmeklēti 7857 Covid-19 gadījumi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 5,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 11 356 personām, bet no Covid-19 izveseļojušies 1557 cilvēki. Tādējādi pēdējo dienu laikā kopš 12.novembra no Covid-19 izveseļojušies 42 cilvēki.

