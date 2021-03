Vēl vairākos ielu posmos Jelgavā noteikti transporta masas ierobežojumi

Konstatējot brauktuves nestspējas samazināšanos, šonedēļ vēl vairākos Jelgavas ielu posmos pilsētā uz laiku tiek aizliegta kustība transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka ierobežojošās ceļa zīmes tiek uzstādītas šādos ielu posmos vai ielu rajonos:

Ganību ielā no 1. līnijas līdz 2. līnijai;

1. līnijā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai;

Ošu ceļā no Atmodas ielas līdz 2. līnijai;

2. līnijā no Riekstu ceļa līdz Ošu ceļam;

3. līnijā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam;

uzstādīta papildu ceļa zīme Vēja ceļa krustojumā ar Meiju ceļu.

Transporta masas ierobežojumi jau iepriekš ieviesti un joprojām ir spēkā Atmodas ielā no Meiju ceļa līdz Vēja ceļam, Nākotnes ielā, Augstkalnes ielā un Mārtiņa ielā no Tērvetes ielas līdz Filozofu ielai, Zirgu ielā no Tērvetes ielas līdz Smilšu ielai, Madaru ielā no Tērvetes ielas līdz Smilšu ielai, Emīla Dārziņa ielā no Kļavu ielas līdz Rūpniecības ielai, Ganību ielā no Satiksmes ielas līdz Kazarmes ielai, Namdaru ielā un Vasaras ielā no Satiksmes līdz Traktoristu ielai, Pionieru ielā no Vasaras ielas līdz Ganību ielai, Lidotāju ielā no Vasaras ielas līdz Ganību ielai, Aku ceļā, Zvaigžņu ielā, Meža ceļā no 4. līnijas līdz Šūmaņu ceļam, Šūmaņu ceļā no Meža ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai, Kārklu ielā no Dambja ielas līdz Vīgriežu ielai, Bebru ceļam piegulošajās ielās, Parka ielas, Jaunā ceļa un Alkšņu ielas rajonā un piegulošajās ielās, Stadiona ielā, ietverot Lauksaimnieku ielu, Avotu ielu, Druvu ielu, Gaismas ielu, Lazdu ielu un piegulošās ielas un Romas ielas rajonā.

"Pilsētsaimniecība" atgādina, ka autotransporta kustība aizliegta Platones ielā no Liepājas ielas līdz Mednieku ielai, Ganību ielā no Dobeles ielas līdz Kazarmes ielai, Stadiona ielā no Gaismas ielas līdz Lazdu ielai un 4. līnijā – kravas transportam.

Paaugstinoties grunts ūdens līmenim, atsevišķās grants seguma ielās vai to posmos konstatēta brauktuves nestspējas samazināšanās. Transporta masas ierobežojumi vai transporta satiksmes aizliegšana tiek ieviesta un atcelta pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar šiem pagaidu ierobežojumiem un ievērot tos. Ja iespējams, veikt problemātisko ielu apbraukšanu pa citu maršrutu. Informēt par pamanītajiem ielu segumu bojājumiem var, zvanot pa diennakts iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787, vai sūtot ziņas interaktīvajā kartē karte.jelgava.lv.

