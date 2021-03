Obligāti metālisku sudraba krāsas virsbūvi, noteikti ādas salonu, ventilējamus priekšējos sēdekļus un apsildāmus aizmugurējos, vismaz 19 collu diskus riepām, kas ar visu auto ražotas šogad un nav noripojušas vairāk par 50 kilometriem. Tās ir dažas no prasībām Jelgavas domes automašīnu nomas iepirkumā, ar ko pie jauniem “Volvo” tikusi pilsētas mērija. Latvijas Radio Ziņu dienesta izpētītais liecina, ka arī taupības laikā pašvaldību vadītāji iekāro dārgus auto, ko vispirms noskata salonos, bet pēc tam tikai pielāgo prasības iepirkumā. Turklāt tādus konkursus pavada ne vien konkurences kropļošanas un izšķērdības šaubu ēna. Dažos gadījumos mašīnu pārdevējus un domes kā pircējus saista gan kopīga nodokļu maksātāju naudas tērēšana, gan arī politiskas gaitas.

Darbdienas vidū uzreiz pēc pusdienlaika Jelgavas domes nama pagalmā ieripo jauns sudrabkrāsas “Volvo S60” automobilis. Pie stūres sēž viens no diviem Jelgavas vicemēriem – Jurijs Strods (Nacionālā apvienība). Mašīnu novieto īpaši viņam atzīmētā stāvvietā, bet, pamanījis tuvojamies Latvijas Radio korespondentu, vicemērs par izkāpšanu pārdomā, iedarbina spēkratu un no stāvlaukuma aizbrauc.

Jelgavas mēra “zaļzemnieka” Andra Rāviņa kāri uz “Volvo” markas mašīnām var saukt par tradicionālu un nu jau visai senu. Laikraksts “Zemgales Ziņas” vēl ekonomiskās krīzes laikā pirms vairāk nekā desmit gadiem vēstīja, ka Jelgavas mērija jaunus braucamos gādā ar diezgan specifiskām prasībām. A.Rāviņam toreiz gribējās noteikti gaiši brūnas metāliskas krāsas auto ar koka un ādas apdari, visus sēdekļus apsildāmus, salonā gaisa filtru, vismaz 300 zirgspēku motora jaudu un vēl 25 prasības. Vietniekiem pirka mašīnas ar mazāku jaudu, taču noteikti sarkanas. “Tā ir iedibinātā Jelgavas domes krāsa,” toreiz bezkaislīgi skaidroja pašvaldība. Piegādei vajadzēja būt ļoti ātrai. Uzvarēja viens pretendents, kas piegādāja tieši “Volvo”. Lai gan mašīnas dome nomāja uz pāris gadiem, vēlāk izgaismojās arī domes prasība pēc astoņu gadu pretrūsas garantijas. Jo pēc pašvaldības līguma beigām par aizdomīgi zemu cenu mazlietotos “Volvo” nopirka mērija personīgai lietošanai. Uzraugošās institūcijas toreiz neko aizdomīgu neatrada, un praksi ar jaunu “Volvo” pirkšanu Jelgavas vadība atkārto ik pēc pāris gadiem.

Foto: no arhīva