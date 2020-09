Veselības ministrijai (VM) piešķirs līdz 50 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem to personu ārstniecībai, kuras cietušas no cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā pēc 9.augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām, šodien lēma valdība.

Kā norādīja Ārlietu ministrijā (ĀM), plānots, ka VM - Nacionālajam veselības dienestam un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam - piešķirs papildu finanšu līdzekļus līdz 50 000 eiro, lai nodrošinātu personu ārstniecību, tai skaitā, ārstniecisko rehabilitāciju Latvijā, kā arī segtu šo personu transporta izdevumus valstī.

Minēto personu identifikāciju un transportu uz Latviju nodrošina Latvijas nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Baltkrievijas partneriem. Kā pavēstīja ministrijā, patlaban ir identificētas 11 personas, kurām ir nepieciešama šāda palīdzība, taču cilvēku skaits var mainīties.

Ministrijā akcentēja, ka vardarbība Baltkrievijā turpinās. Svētdien masu protestos visā valstī atkal tika piekauti un aizturēti vairāk kā 600 cilvēki. Dažu stāvoklis ir tik smags, ka tie var ierasties Latvijā vienīgi kopā ar pavadošām personām, radiniekiem, skaidroja ĀM.

Tikmēr ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījis, ka jau patlaban Latvijas slimnīcās medicīnisko palīdzību saņēmuši seši cilvēki, piebilstot, ka "diemžēl būs vēl". "Kopumā Latvija jau izsniegusi 41 vīzu politiski vajātām personām. Latvija turpinās atbalstīt baltkrievu tautu," akcentē ārlietu ministrs.

Paredzēts, ka pēc personu ierašanās Latvijā, Latvijas ārstniecības iestādēs tiks veikti visi nepieciešamie izmeklējumi, kā arī ārstēšana un medicīniskā rehabilitācija. Izmeklējumi, ārstēšana un medicīniskā rehabilitācija tiks apmaksāti saskaņā ar spēkā esošiem Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem pēc to veikšanas.

ĀM pavēstīja, ka, ņemot vērā iekšpolitisko situāciju Baltkrievijā, par minētajām personām nav iepriekš pieejamas diagnozes un uzticami analīžu rezultāti, līdz ar to nav iespējams precīzi noteikt ārstēšanās izmaksas. Tālākā atveseļošanās pēc nepieciešamības tiks veikta Nacionālajā rehabilitācijas centrā (NRC) "Vaivari".

Pēc Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta Stacionāro pakalpojumu nodaļas sniegtās informācijas ārstēšanas un rehabilitācijas aptuvenās izmaksas vienai personai sastāda 6288 eiro. Summa iegūta, ņemot vērā pieredzi un izdevumu pozīcijas no analoģiska projekta ar Ukrainas karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju Latvijā, akcentēja ministrijā.

Šī summa ietver transportu Latvijā - no robežas uz slimnīcu, no slimnīcas uz NRC "Vaivari", 22 gultas dienas ārstniecības iestādē, ieskaitot 14 dienas izolācijai, kā arī 14 dienu rehabilitācijas kursu NRC "Vaivari". Ministrijā atzīmēja, ka jau patlaban ir zināms, ka četrām personām veselības stāvoklis ir pietiekams, lai pilno ārstniecības kursu nebūtu nepieciešams iziet.

9.augustā Baltkrievijā notika valsts prezidenta vēlēšanas. Valsts iestāžu paziņoto vēlēšanu rezultātu nesakritība ar nevalstisko organizāciju veikto aptauju rezultātiem, kā arī neskaitāmie pārkāpumi pirmsvēlēšanu laikā un vēlēšanu dienā, tostarp kandidātu un aktīvistu apcietināšana, iebiedēšana un pret civiliedzīvotājiem vērstā vardarbība, ir izraisījusi plašus Baltkrievijas sabiedrības protestus, uzsvēra ĀM.

Ministrija norāda, ka protesti laika posmā no 9.augusta līdz 13.augustam tika apspiesti, pielietojot nepamatotu spēku. Vairāk kā 8000 cilvēku ir aizturēti, vairāk kā 600 ir iesnieguši sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumiem un nehumānu apiešanos aizturēšanas laikā, skaidroja ministrijā.

Ņemot vērā, ka Baltkrievija ir ignorējusi savas kā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dalībvalsts saistības nodrošināt saviem pilsoņiem tiesības paust savu viedokli brīvās vēlēšanās, kā arī to, ka Baltkrievija ir Austrumu Partnerības dalībvalsts, Latvija un Eiropas Savienība nevar nereaģēt uz uzskatāmiem cilvēktiesību un politisko brīvību pārkāpumiem, kā arī valsts varas nepamatotu un neproporcionālu vardarbību pret saviem pilsoņiem, uzsvēra ĀM.

Foto: no arhīva